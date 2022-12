Mattino 5, Francesco Vecchi in grande imbarazzo con l’inviata, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore Francesco Vecchi nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri si è trovato a vivere alcuni momenti di imbarazzo e varie difficoltà legate alla diretta.

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda ieri, lunedì 19 dicembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento il conduttore Francesco Vecchi si è trovato a dover fare i conti con alcune difficoltà che hanno reso la sua diretta molto particolare. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Difficoltà durante la diretta di Mattino 5

Così come ogni giorno ecco che anche ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5 presentata da Francesco Vecchi senza Federica Panicucci. Quest’ultima infatti è attualmente impegnata in altro, e di preciso con gli eventi Capodanno in Musica e poi ancora con il Concerto per la Pace. E quindi Vecchi si è trovato a dover condurre da solo la seguitissima trasmissione Mediaset. E proprio questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale il conduttore si è trovato a dover fare i conti con particolari difficoltà.

Le incomprensioni tra il conduttore e l’inviata

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri si è tanto parlato della questione legata al Reddito di cittadinanza e quelle che sono le modifiche che il Governo Meloni vorrebbe apportare. E proprio per sentire l’opinione della gente ecco che l’inviata della trasmissione si è recata al mercato di Catania dove ha intervistato alcune delle persone presenti chiedendo appunto la loro opinione. Ad un certo punto l’inviata si è rivolta al conduttore affermando di voler continuare a chiacchierare con altre persone e si è rivolta a Vecchi affermando “Se mi volete seguire…Francesco se hai ancora tempo”. Parole queste alle quali il conduttore ha risposto di si ma l’inviata ha capito altro.

Momenti di imbarazzo a Mattino 5

“Ci fermiamo” queste le parole espresse dall’inviata di Mattino 5 che non è riuscita a sentire la risposta del conduttore alla sua domanda. Vecchi è rimasto visibilmente spaesato e ha replicato affermando di voler continuare a seguire in diretta la sua inviata. “Ti seguiamo, ti seguiamo” ha quindi sottolineato il conduttore ed ecco che è stato a questo punto che l’inviata avendo capito di aver sentito male e con un po’ di imbarazzo ha risposto affermando che in realtà lei aveva capito il contrario. Ovviamente si è poi scusata con Francesco Vecchi che ha fatto fatica a trattenere la risata. Poco dopo però un nuovo problema, sempre nel corso dello stesso servizio. Infatti proprio mentre l’inviata intervistava altre persone presenti al mercato si è interrotto il collegamento. Ma il problema è stato risolto in poco tempo.