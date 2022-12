Amici 22, Lorella Cuccarini, chi vuole che entri nella scuola, la reazione degli alunni

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini preme per avere nella scuola Valeria Mancini, una famosissima tik toker che sui social vanta migliaia di follower.

Amici 22 negli ultimi tempi ha cambiato modo di operare ed è sempre più frequente trovare all’interno del programma figli di noti personaggi e artisti del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno è stata la volta di LDA, così come lo conosciamo, il cui nome però è Luca D’Alessio, il figlio del noto Gigi D’Alessio. Quest’anno invece, tra gli alunni della scuola c’è la figlia di Mango, il noto artista scomparso ormai alcuni anni fa. Ebbene, dopo le festività natalizie sembra che il programma possa ancora una volta accogliere personalità non del tutto sconosciute. Ma di chi si tratta? La novità o meglio la volontà sarebbe stata espressa da Lorella Cuccarini.

Amici 22, Lorella Cuccarini vuole far entrare nella scuola una famosissima tik toker

Dopo le festività natalizie nella scuola di Amici potrebbero fare ingresso bene tre nuove allieve. Stiamo parlando della ballerina Vanessa e delle cantanti Aurora e Valeria. Proprio quest’ultima sarebbe l’allieva tanto voluta da Lorella Cuccarini. Ad ogni modo, non si tratta di una giovane sconosciuta, perchè in effetti è una tiktoker molto famosa. Il suo nome è Valeria Mancini ed è una vera e propria star di Tik Tok, dove il suo profilo conta ben 7 milioni di mi piace. In questa piattaforma la giovane ha anche pubblicato alcuni video in cui canta diverse canzoni.

Valeria Mancini potrebbe entrare nella scuola

Non c’è che dire sul fatto che la giovane sia dotata di un grande talento ed è proprio per questo che Lorella la vorrebbe all’interno della scuola, ma è pur vero che non è una allieva sconosciuta ed ha già un grande seguito. Dopo che Valeria ha fatto ascoltare il suo inedito alla maestra Cuccarini, gli altri allievi in casetta non si sono mostrati particolarmente entusiasti.

I commenti degli altri alunni

“Molto brava la ragazza”, avrebbe detto Gianmarco. Niveo poi avrebbe detto “Se mi spaventa? No paura mia, ma lei è molto brava. Vedo che piace tanto anche in casetta, ha tanto talento ed è apprezzata da tutti anche da Lorella. La sto prendendo come una delle tante sfide che ho affrontato”. Ad ogni modo, Lorella ha fatto sapere a Valeria di voler riflettere tanto. “Sto facendo delle riflessioni. Il serale non è vicinissimo ma neanche lontano. Il mio impegno è portarci una squadra forte, ora ci prendiamo questi venti giorni per lavorare insieme e poi a gennaio prenderemo una decisione”. Queste le parole di Lorella a Valeria.