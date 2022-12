Amici, Anna Pettinelli decide di svelare il ruolo di Arisa nella sua uscita dal talent

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli, dopo tante ipotesi e indiscrezioni, ha confessato per quale motivo ha lasciato Amici. Ecco le sue parole.

Anna Pettinellli è la nota speaker radiofonica, la quale da diversi anni è anche presente in varie trasmissioni televisive. L’abbiamo vista nel cast di Amici di Maria De Filippi fino allo scorso anno, poi a sorpresa qualche mese fa l’annuncio del suo ritiro dal programma di Canale 5. In queste settimane è stata una delle presenze fisse de La vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1 ogni pomeriggio. In questi giorni però, la nota speaker radiofonica ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Gente, parlando di diversi argomenti, alcuni di questi anche molto privati ma soprattutto ha svelato i motivi per cui ha lasciato Amici.

Anna Pettinelli, la speaker radiofonica si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Anna Pettinelli, la nota speaker radiofonica in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista a Gente, parlando di tanti argomenti del suo intimo e privato. La Pettinelli fino a pochi mesi fa faceva parte del programma Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto, ma la scorsa estate a sorpresa ha annunciato il suo ritiro. Tante sono state le indiscrezioni e le ipotesi, ma soltanto adesso Anna ha voluto parlare e fare delle precisazioni sul suo abbandono ad Amici. Ma cosa ha riferito la speaker radiofonica?

Ecco perchè ha lasciato Amici, la precisazione della Pettinelli

Ad Amici ci sono stati dei stravolgimenti rispetto allo scorso anno. Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno lasciato la scuola dopo diversi anni e queste novità hanno sicuramente lasciato tutti particolarmente perplessi. Tante sono state le indiscrezioni e le ipotesi, ma solo adesso la Pettinelli ha voluto fare dei chiarimenti e spiegare che a cambiare tutto è stato il ritorno di Arisa. Ecco le sue parole.“Non è successo nulla di che. Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio. Ma sono in ottimi rapporti con Maria, non è detto che in futuro non torni nel talent”. Queste le parole dichiarate da Anna Pettinelli.

La confessione sulla storia con Stefano Macchi

Nel corso dell’intervista, Anna oltre a parlare di Amici ha anche parlato di qualcosa di molto intimo e privato, come la relazione con l’ex marito Stefano Macchi. Quest’ultimo da qualche mese, subito dopo la fine della storia con Anna, sta insieme ad Elisa D’Ospina, la modella curvy che è in dolce attesa. Anche in questo caso la Pettinelli ha voluto fare una precisazione, dicendo che la rottura è stata voluta proprio da lei. “Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa. E’ indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”. Questa la stoccata di Anna.