Anna Pettinelli rompe il silenzio sul suo ex che sta per diventare papà, la frecciatina che lancia è al veleno

Anna Pettinelli nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Gente ha commentato con molta sincerità la notizia relativa alla gravidanza della nuova compagna di Stefano Macchi.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore della notizia che vede protagonista la coppia formata da Stefano Macchi e la compagna Elisa D’Ospina. I due poco tempo fa hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio, ed ecco che a distanza di poche settimane da tale annuncio ad esprimersi sulla questione è stata l’ex compagna di Macchi ovvero la celebre ex professoressa di Amici Anna Pettinelli. Ma quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina in attesa del primo figlio

E’ trascorso circa un mese da quando il doppiatore e attore Stefano Macchi e la compagna Elisa D’Ospina hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. Una notizia questa che ha lasciato un po’ tutti senza parole, soprattutto coloro che hanno conosciuto e seguito Macchi nel programma di Canale 5 Temptation Island al quale ha partecipato insieme all’ex compagna Anna Pettinelli. I due durante il percorso nel programma di Maria De Filippi hanno dimostrato di essere molto legati tanto da essere riusciti a superare questa difficile prova. Purtroppo però una volta finito il reality anche la loro storia è giunta al termine. E più nello specifico i due si sono detti addio da poco tempo, esattamente lo scorso mese di aprile. Forse proprio per questo motivo la notizia della gravidanza ha tanto sorpreso la Pettinelli.

Il commento di Anna Pettinelli sulla nuova vita dell’ex compagno

Stefano Macchi dopo la fine della sua storia d’amore con Anna Pettinelli ha subito ritrovato la felicità al fianco della modella Elisa D’Ospina dalla quale adesso aspetta il primo figlio. Ma, come ha reagito alla notizia Anna Pettinelli? Intervistata da Gente l’ex professoressa di Amici ha prima di tutto voluto precisare di essere stata lei a lasciare Macchi. La loro storia, stando a quanto raccontato dalla donna, è finita nel migliore dei modi tanto che lei stessa ha comprato per l’ex compagno dei regali per la nuova casa. Poco dopo però tramite social ha appreso la notizia della sua nuova storia d’amore ma soprattutto la notizia della gravidanza di Elisa D’Ospina.

Frecciatina di Anna Pettinelli rivolta all’ex compagno?

La Pettinelli nel corso dell’intervista ha voluto precisare di essere contenta per l’ex compagno e di essere serena perchè la loro storia era finita da tempo. Ma ha voluto aggiungere “Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”. Oggi la Pettinelli è ancora single e non alla ricerca di un nuovo amore. Sempre nel corso dell’intervista ha inoltre colto l’occasione per parlare del suo più grande amore ovvero quello per un uomo di nome Francesco al quale è stata legata per circa dieci anni.