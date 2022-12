Ballando, Milly Carlucci decide di dire la sua sugli scontri in giuria e senza mezzi termini dichiara: “Ecco perchè accadono”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci rompe il silenzio sugli scontri avvenuti in puntata a Ballando con le stelle. “Prendono il loro compito sul serio”, ecco le parole della conduttrice.

Milly Carlucci la conosciamo per essere una grande artista, una conduttrice molto amata la quale vanta sicuramente una grande carriera alle spalle. Da molti anni è al timone di una delle trasmissioni più amate e più seguite di Rai 1, ovvero Ballando con le stelle. Nella serata di oggi, andrà in onda la prima finale di Ballando, mentre la finalissima verrà trasmessa il prossimo venerdì 23 dicembre. Questa attuale edizione del programma è stata particolarmente ricca di colpi di scena, liti e tensioni che si certo non sono passate inosservate ai telespettatori. Proprio in questi giorni è tornata a parlare proprio lei, la conduttrice Milly Carlucci che ha rotto il silenzio su quanto accaduto ed ha anche voluto esprimere il suo parere al riguardo.

Milly Carlucci si espone per la prima volta su Ballando con le stelle

Milly Carlucci in queste ultime ore ha parlato del suo programma Ballando con le stelle che si appresta alla conclusione. Come già anticipato, oggi andrà in onda la prima finale, mentre il prossimo venerdì la finalissima, nel corso della quale verranno decretati i vincitori. Ad ogni modo, la conduttrice del programma di Rai 1 ha parlato delle liti che si sono verificate in queste mesi nel corso delle varie puntate, soprattutto quelle tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, ma anche tra la giurata e altri suoi colleghi, come Mariotto e la Smith.

Milly parla per la prima volta delle liti a Ballando con le stelle, ecco il suo parere

Milly, che in tutto questo tempo non aveva detto nulla al riguardo, nel corso di un’intervista rilasciata a Bubino, ha voluto dire la sua.“Giustamente prendono il loro compito sul serio. Il nostro è un programma libero. È una nostra scelta e noi siamo contenti del loro contributo al nostro show”. Queste le parole dichiarate dalla Carlucci, la quale ha anche espresso il suo parere sui vari concorrenti, volendo premiare per lo più Iva Zanicchi che ha preso parte al programma in coppia con Samuel Peron.

Grandi novità per Iva, Milly la vuole a Il cantante mascherato

Pare che addirittura la conduttrice abbia delle grandi novità riguardo Iva e vorrebbe chiederle di fare la giurata a Il cantante mascherato, l’altro programma da lei condotto. “Iva Zanicchi in giuria? Spero proprio di si”, queste le parole di Milly su Iva.