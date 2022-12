Gfv, “Riccardo Fogli dopo la squalifica: “Voglio essere chiaro su quello che è accaduto circa la mia chitarra”

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Fogli è entrato nella casa del Gf vip lunedì e martedì è stato squalificato per aver pronunciato una frase blasfema. A distanza di qualche giorno è arrivata la smentita.

Riccardo Fogli era entrato nella casa del Grande fratello vip come concorrente soltanto lo scorso lunedì ed a distanza di nemmeno 24 ore è stato squalificato. Il cantautore, infatti, avrebbe pronunciato una frase blasfema che non ha lasciato alcun dubbio al riguardo. Così, la produzione dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, avrebbe richiamato il gieffino in confessionale comunicando la decisione, senza possibilità di ritornare in casa e salutare i suoi compagni. Nelle ore successive alla sua squalifica si è tanto parlato della sua squalifica e sono stati in tanti a dire che nel momento dell’uscita Riccardo avrebbe sbattuto la sua chitarra. Adesso, a distanza di qualche giorno a parlare è stato proprio lo stesso Riccardo.

Riccardo Fogli squalificato dal Grande fratello vip dopo la bestemmia

Riccardo Fogli a distanza di qualche giorno dalla squalifica dal Grande fratello vip ha fatto delle importanti precisazioni. L’artista era entrato all’interno della casa più spiata d’Italia soltanto lo scorso lunedì, ma a meno di 24 ore purtroppo è stato costretto ad abbandonare la casa per aver pronunciato una espressione infelice e blasfema.

I commenti dei gieffini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, l’artista sia stato richiamato in confessionale, dove gli è stata comunicata la decisione del Grande fratello vip, ovvero la squalifica immediata. Di fatto Fogli non a potuto non ha potuto salutare i suoi compagni che hanno ricevuto comunicazione attraverso un comunicato. “Siamo dispiaciuti di questa cosa, però c’è un regolamento“. Wilma ha poi aggiunto “Siamo molto dispiaciuti, moltissimo”.

La precisazione di Riccardo Fogli che smentisce di aver lanciato la chitarra

Sui social, nelle ore successive, poi, si è diffusa un’altra notizia, secondo la quale subito dopo la squalifica Riccardo avrebbe lanciato la sua chitarra verso la porta rompendola. A smentire categoricamente ciò è stato lo stesso Riccardo, che dopo tanti giorni di silenzio ha voluto dire la sua sui social.“Per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta. Un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra”. Queste le parole del cantante.