Viva Rai 2, arriva Amadeus a sorpresa e Fiorello resta senza parole per quello che accade

Amadeus a sorpresa irrompe da Fiorello con uno scoop. Il tutto è accaduto nella prima mattinata di oggi a Viva Rai 2, il programma dello showman.

Amadeus è certamente uno dei conduttori più amati degli ultimi tempi ed è uno degli amici più cari di Fiorello, il noto showman che da qualche giorno è tornato con il programma Viva Rai 2. Quest’ultimo sta ottenendo un grandissimo successo in questi giorni e tanti sono stati gli ospiti di Fiorello, alcuni dei quali a sorpresa. Uno di questi è stato Mahmood nella giornata di oggi, che ha portato anche i cornetti. Ad ogni modo, la vera sorpresa è stata Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo in realtà non si è presentato in studio ma ha fatto una videochiamata inaspettata e inattesa. Ma quale è stata la reazione di Fiorello?

Viva Rai 2, sorprese nella puntata di oggi venerdì 16 dicembre

Ospiti a sorpresa per Fiorello nel corso della puntata di oggi di Viva Rai 2. Dopo Mahmood che ha addirittura portato i cornetti, durante la puntata del programma di Rai 2 è intervenuto Amadeus, il quale ha fatto una videochiamata, per ricordare in primis l’appuntamento di questa sera con la finale di Sanremo Giovani.“Ho uno scoop per te che da regolamento non si potrebbe fare. Ma io ti presento il primo giovane che diventa big e va al teatro Ariston”. Queste le parole di Amadeus.

Amadeus irrompe nel programma Viva Rai 2 con una videochiamata

Ad un certo punto, poi, è arrivato Ruggero, la mascotte del programma di Rai 2 che nella mattinata di oggi non era andato in puntata mandando un certificato medico. Dopo aver visto Ruggero, direttamente dalla sua stanza d’albergo insieme al conduttore Amadeus, Fiorello ha detto “Ci ha fatto la truffa. C’è un certificato medico qua ma lui non ha l’influenza”. Ruggero in queste poche puntate andate in onda aveva palesato la sua passione per la musica ed il canto nello specifico, intonando anche diversi motivetti.

Il caso Ruggero

Oggi ha deciso di cantare una canzone proprio alla presenza di Amadeus ed anche di Gianni Morandi che nel frattempo li aveva raggiunti nella stanza d’Hotel. Quando è stato chiesto a Ruggero quale canzone volesse cantare, Ruggero avrebbe detto “Il pericolo numero uno”. Fiorello avrebbe replicato dicendogli “Sei tu! Il pericolo numero uno sei tu. Questo è delirio, io vado via. Non venire più Ruggero, questa non ce la dovevi fare”.