Pomeriggio 5, affondo al GF Vip: “Ecco cosa stanno facendo gli autori”, Barbara D’Urso in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata del GF Vip andata in onda ieri un ospite ha rivolto delle dure accuse alla produzione del Grande Fratello Vip lasciando tutti un po’ spiazzati.

Una nuova puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda ieri, giovedì 15 dicembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento si è parlato della squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip. A tal proposito uno degli ospiti presenti in studio ha lanciato una pesante accusa nei confronti degli autori del noto reality show di Canale 5 lasciando tutti un po’ spiazzati. Ma quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Barbara D’Urso su Riccardo Fogli

Pomeriggio 5 è una delle trasmissioni Mediaset più seguite, e proprio nel corso della puntata andata in onda ieri si è parlato delle polemiche nate nel corso degli ultimi giorni. Ed in particolar modo si è parlato della squalifica di Riccardo Fogli dal GF Vip avvenuta poche ore dopo il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia in seguito ad una bestemmia. Sulla questione si è espressa la conduttrice Barbara D’Urso affermando di essere rimasta particolarmente stupita da quanto accaduto in quanto conosce molto bene Riccardo Fogli e non l’ha mai sentito bestemmiare nel corso della sua vita. Ma non solo, la D’Urso ha voluto anche precisare che Riccardo Fogli è molto cattolico ed in particolar modo è devoto alla Madonna.

La dura accusa di un ospite nei confronti del GF vip

Ad un certo punto a prendere la parola è stato il cartomante Joss il quale si è espresso su quanto successo rivolgendo una dura accusa al Grande Fratello Vip. Nello specifico secondo il cartomante gli autori nel corso di questa edizione sembrerebbero aver tutelato alcune persone. E quindi avrebbero riservato trattamenti diversi ai vari concorrenti. Joss a tal proposito ha fatto riferimento ai filmati presenti in rete secondo i quali alcuni concorrenti avrebbero imprecato e il Grande Fratello avrebbe fatto finta di nulla. “Ci sono due pesi e due misure perchè anche altri concorrenti, come dimostrato da alcuni filmati online, hanno bestemmiato e non sono stati presi provvedimenti…”, queste esattamente le sue parole.

Barbara D’Urso difende il Grande Fratello

A tal proposito la conduttrice Barbara D’Urso è intervenuta difendendo il Grande Fratello e i suoi autori. Nello specifico la conduttrice oltre ad aver voluto precisare di non sapere nulla di quanto detto dal suo ospite ha voluto precisare che la produzione del Grande Fratello è la stessa con la quale ha lavorato lei anni fa . E proprio per tale motivo ha voluto sottolineare la loro serietà.