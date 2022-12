La vita in diretta, Anna Pettinelli: “Cosa dice tua mamma”, cala il gelo in studio, Matano interviene

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta, gelo nello studio di Alberto Matano. La speaker radiofonica Anna Pettinelli stronca Alessandro Egger.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano. Come sempre il conduttore ha affrontato diversi temi molto importanti e altri un po’ più leggeri. Tanti sono stati infatti i momenti di leggerezza che si sono vissuti nel corso della puntata. Al termine di quest’ultima, è andata in onda una scena piuttosto esilarante che ha avuto protagonista un’ ospite del programma in questione, ovvero Anna Pettinelli. Quest’ultima avrebbe fatto una battuta che non è di certo passata inosservata.Ma cosa ha dichiarato Anna?

La vita in diretta, Anna Pettinelli fa una battuta che non passa inosservata

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri giovedì 15 dicembre 2022, Anna Pettinelli è stata protagonista di un siparietto davvero piuttosto particolare. Ospite in studio anche Alessandro Egger che, come tutti sappiamo, è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle di questa edizione. Quest’ultimo sul finir della puntata, ha affrontato un tema piuttosto intimo e privato, ovvero il rapporto con la madre. Il giovane ex volto delle barrette Kinder avrebbe però raccontato una versione che sarebbe differente rispetto a quella data dalla madre.

La speaker radiofonica contro Alessandro Egger, le parole sulla madre

Tutto questo ha creato dei forti dubbi e Anna Pettinelli presente in studio, rivolgendosi al concorrente di Ballando con le stelle avrebbe detto “Allora tua mamma dice pae?”. Sicuramente le parole di Anna Pettinelli hanno tanto colpito Alessandro, il quale è rimasto particolarmente gelato dalle parole della speaker radiofonica. “Io credo alla versione di Alessandro ma in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo pae mamma?”, questo ancora quanto aggiunto dalla Pettinelli.

Alessandro replica alle parole della conduttrice radiofonica

Alberto Matano è subito intervenuto replicando alla conduttrice radiofonica ironizzando anche sulla sua battuta. “Hai fatto una domanda francese, inglese…”, ha aggiunto Alberto Matano. Alessandro ha tenuto poi a fare una precisazione, dicendo “Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia allora sarei un pazzo che è scappato di casa”.