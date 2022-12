Storie Italiane, Eleonora Daniele diretta con Fiorello: “Sono quattro giorni che parla di me”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele, clamorosa gag dello showman Fiorello. “L’arrestata somiglia a lei”, le parole di Fiorello che non passano inosservate.

Fiorello in questi giorni è andato in onda con il nuovo programma intitolato Viva Rai 2 che sta avendo un successo davvero strepitoso. Tutti parlano di questo programma e tutti sono molto felici del ritorno dello showman più amato di tutti i tempi. Ad ogni modo, nella puntata di ieri Fiorello si è lasciato andare ad una battuta che ha lasciato un pò tutti i telespettatori, e non solo, parecchio perplessi. Fiorello a Viva Rai 2 ha fatto una battuta su Eleonora Daniele. Ma cosa?

Fiorello, la battuta su Eleonora Daniele che non passa inosservato

Fiorello, il noto e famoso showman italiano più amato di tutti i tempi, è tornato in tv con il programma Viva Rai 2 che ricordiamo sta avendo un grande successo. In questi giorni si è tanto discusso sul caso “Qatargate” e dell’arresto di Eva Kaili, la vicepresidente dell’Europarlamento. E’ proprio su questo che ha ironizzato Fiorello, il quale avrebbe notato una certa somiglianza tra Eva e la nota conduttrice televisiva Eleonora Daniele. Quest’ultima, dopo aver appreso ciò, in diretta con il suo programma nella puntata di ieri giovedì 15 dicembre 2022 ha voluto salutare Fiorello.

Lo showman nota una somiglianza tra Eleonora Daniele ed Eva Kaili

“Permettetemi di salutare Fiore, che da quattro giorno mi cita in continuazione”. Queste le parole di Eleonora che ha anche mandato in onda uno spezzone di Viva Rai 2 dove Fiorello sottolinea la somiglianza tra la vicepresidente del Parlamento Europeo arrestata e la conduttrice di Storie italiane. “Quando ho letto la notizia, ho pensato: “Hanno arrestato Eleonora Daniele, starà facendo affari con il Qatar”. Queste le parole di Fiorello che ha fatto una battuta davvero molto particolare, ma ovviamente accolta sempre con il sorriso dalla conduttrice.

Il chiarimento della conduttrice

“Chiarisco che io non faccio affari in Qatar”. Questa la replica della conduttrice di Storie italiane che ha così fatto divertire i suoi ospiti. “E’ lei che deve somigliare a te e non tu a lei”. Queste ancora le parole dichiarate dalla conduttrice.