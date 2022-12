Ambra, la figlia Jolanda posta un video da brividi, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga da una lezione agli hater. Il video è virale e lascia tutti senza parole.

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga nelle scorse ore è stata protagonista sui social ed ha, attraverso un post, dato una lezione ai cosiddetti leoni da tastiera. Le sue parole hanno commosso tutti quanti. Il video è apparso su TikTok nelle scorse ore ed ha lasciato tutti davvero senza parole. Ma cosa ha detto Jolanda nel suo sfogo?

Jolanda Renga pubblica un video su Tik Tok rivolto agli haters

Jolanda Renga nelle scorse ore ha pubblicato un video su TikTok, diventato virale nel giro di pochissimo tempo. La primogenita dell’attrice e della cantante ha commosso il web con il suo sfogo. Ha dato così, una bellissima lezione agli haters, conosciuti anche come leoni da tastiera. La giovane, con la sua massima sincerità ha parlato e raccontato cosa significa essere figlia di due noti personaggi come la sua mamma ed il suo papà, soprattutto in un’epoca, come quella attuale, in cui c’è tanta cattiveria.

Lo sfogo della primogenita di Ambra e Francesco spesso insultata sui social

La primogenita di Ambra e Francesco ha deciso così di scagliarsi contro i leoni da tastiera che spesso la insultano e così come fanno con lei, fanno anche con altre persone.“Ciao, sono Jolanda, la figlia brutta. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola e mi vedo allo specchio, da quando mi vedo nelle foto. ‘Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte… Tutto brutto”. Queste le prime parole pronunciate da Jolanda che ha deciso di parlare a tutti, ma soprattutto agli haters con parole semplici ma pungenti.

Gli haters al centro dello sfogo di Jolanda

“Devo dire che all’inizio ci sono rimasta male, molto male, quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato importanza alle parole di queste persone. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose che contano”. Queste ancora le parole della primogenita di Ambra e di Francesco Renga, che hanno davvero tanto colpito tutti i suoi follower e non solo.

Le parole della figlia di Ambra che lasciano senza parole

Poi, il messaggio di Jolanda termina delle parole di solidarietà nei confronti di chi come lei, ogni giorno riceve queste cattiverie. “Io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che, finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri, brilleranno sempre di una lue diversa. Le persone gentili sono belle per davvero. Non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi, anzi rendetela un punto di forza”.