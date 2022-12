Michelle Hunziker posta una foto a cena con Tomaso, ma ciò che scrive spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Michelel Hunziker a cena con Tomaso Trussardi. Il selfie non passa inosservato e le parole della conduttrice spiazzano tutti.

Michelle Hunziker da diversi giorni è al centro del gossip per via del suo riavvicinamento all’ex marito Tomaso Trussardi. Non c’è stata alcuna conferma da parte di entrambi, eppure qualche indizio entrambi lo hanno dato sui social. La conduttrice svizzera ha condiviso uno scatto sui social dove è apparsa insieme a Tomaso. Da questo post però, sembra che non ci sia alcun ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Ma cosa ha postato la conduttrice?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma tra i due?

Michelle Hunziker nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram che è apparso del tutto inaspettato. La conduttrice ha pubblicato uno scatto dove la stessa appare al fianco dell’imprenditore, Tomaso, che è anche il padre delle due figlie Sole e Celeste. Guardando il selfie effettivamente viene da pensare che i due siano tornati insieme, ma prestando attenzione alla didascalia, le cose non sembrano essere proprio così. “Cenetta top tra ex”, avrebbe scritto la Hunziker in questa foto dove appare seduta al tavolo di un ristorante insieme all’ex marito.

Il post di Michelle toglie ogni dubbio

Insomma, parole molto chiare quelle di Michelle che ha utilizzato il termine “ex”. La conduttrice ha di fatto confermato che non c’è stato nessun rapporto di fiamma tra i due. Ad ogni modo, è apparso chiaro a tutti un altro dettaglio, ovvero che lei e l’imprenditore sono in buonissimi rapporti. Il fatto che entrambi fossero molto affiatati ed in buoni rapporti lo si era percepito anche da un’altra foto pubblicata qualche settimana fa dal rampollo della nota casa di moda.

Mamme e figlia a cena nello stesso ristorante

Ad ogni modo, da questo selfie si è notato un altro particolare, il fatto che in quel ristornate ci fosse anche la figlia Aurora Ramazzotti insieme al suo compagno Goffredo Cerza. Come sappiamo, la giovane è in dolce attesa del suo primo figlio. Tutti e quattro si sono ritrovati nello stesso ristorante della madre.“Nel frattempo totalmente ignari, i ragazzi hanno prenotato nello stesso ristorante”, ha detto ancora la conduttrice. Questo tanto ambito ritorno di fiamma, decantato dal settimanale Chi non c’è stato.