Mara Venier attaccata da Wanna Marchi e Stefania Nobile “Non lo doveva fare, siamo amiche da tanti anni”

Wanna Marchi e Stefania Nobile parlano delle interviste annullate, come quella di Domenica in. Lo sfogo contro Mara Venier.

Wanna Marchi e Stefania Nobile in queste ultime ore sono tornate a parlare di quanto accaduto in questi anni e di come sono state trattate. Madre e figlia hanno parlato, nello specifico di diverse presunte ospitate che sarebbero state cancellate, come quella a Domenica in. Le loro dichiarazioni rilasciate a Casa Pipol hanno fatto parecchio scalpore. Ma cosa hanno riferito?

Wanna Marchi e Stefania Nobile, lo sfogo di mamma e figlia

Wanna Marchi e Stefania Nobile sicuramente hanno vissuto degli anni parecchio difficili, dopo essere finiti al centro delle polemiche e delle accuse. Le due sono finite in tribunale e soltanto adesso si stanno lasciando tutto alle spalle. In quest’ultimo periodo è stato mandato in onda una docuserie Wanna che è andata in onda su Netflix, prodotto da Alessandro Garramone e diretto da Nicola Prosatore. La docuserie ha avuto un grande successo tanto che le due hanno ricevuto diversi inviti in televisione non soltanto in Italia ma anche all’estero. In Italia però, alcune ospitate a loro dire sono state cancellate ed anche senza tanto preavviso.

L’intervista a Casa Pipol, tante interviste annullate nell’ultimo periodo

Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Pipol, le due hanno spiegato il motivo per cui alcuni inviti sono stati cancellati. Mamma e figlia hanno raccontato di aver chiesto spiegazioni alle produzioni, chiedendo il perchè dunque le loro interviste e ospitate fossero state cancellate. La risposta sarebbe stata questa, ovvero che le due hanno carichi pendenti.“Il nostro avvocato quindi ha richiesto una verifica e non ci sono carichi pendenti”. Queste le parole di Stefania.“Il nostro problema è il famoso ‘fine pena mai’. Per noi è stato applicato l’ergastolo bianco, quello che non finisce mai. Però troveremo qualche personaggio coraggioso che ci darà un programma. Anche se ci ha già dato spazio il colosso mondiale Netflix. Stiamo ricevendo inviti da tutto il mondo, invece in Italia succede questo. Eppure io in Rai ho visto tutti, anche il figlio di un mafioso”. Questo lo sfogo della figlia di Wanna.

Stefania Nobile irrompe su Mara Venier e Domenica in

Le due donne sarebbero rimaste particolarmente male dell’ospitata rifiutata a Domenica in, e per questo avrebbero tuonato su Mara Venier. Quest’ultima, secondo quanto riferito da entrambe, le avrebbe invitate per intervistarle, poi le avrebbe richiamate per annullare l’invito.“Quante ospitate ci hanno cancellato per questi finti motivi? Parecchie. Una in particolare, per cui ci sono rimasta male, per Mara Venier, ci sono restata malissimo. In primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto. Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco. Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’. Non puoi dopo trincerarti dietro a ‘la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”.