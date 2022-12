Tommaso Zorzi, frecciata al veleno su Cristina D’Avena, scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi, frecciatina al veleno su Cristina D’Avena per la partecipazione della cantante alla manifestazione del partito Fratelli D’Italia.

Tommaso Zorzi, l’ex gieffino che tutti noi abbiamo imparato a conoscere due anni fa grazie alla sua esperienza al Grande fratello vip, in queste ultime ore è stato al centro dell’attenzione per alcune critiche fatte a Cristina D’Avena. Ma che cosa è accaduto nello specifico?

Tommaso Zorzi, l’ex gieffino si scaglia contro Cristina D’Avena

Tommazo Zorzi è un influencer molto attivo e sempre molto schietto e sincero nell’esprimere i suoi pensieri. Il noto influncer nelle scorse ore è intervenuto nella polemica sorta nelle scorse ore intorno alla figura di Cristina D’Avena. Il noto influencer e conduttore televisivo ha pubblicato alcuni tweet al veleno contro Cristina D’Avena, che ha partecipato alla manifestazione storica del partito Fratelli d’Italia, il cui leader è la Premier Giorgia Meloni. “Ho appena capito perchè Cristina D’Avena il gatto lo voleva nero”, ha scritto Tommaso su Twitter. Quest’ultimo ha di certo voluto mandare una frecciatina abbastanza velenosa nei confronti della cantante più amati di tutti i tempi.

La cantante partecipa alla manifestazione storica del partito Fratelli d’Italia

Cristina D’Avena ha una carriera alle spalle davvero invidiabile, molto amata dai più piccoli ma anche dagli adulti e di certo non è mai stata al centro di qualche polemica. Sappiamo bene che Giorgia Meloni in diverse occasioni si è scagliata contro la comunità Lgbtq+, al contrario della D’Avena che invece ne è sempre stata un’icona. Molte persone, per questo motivo sarebbero rimaste parecchio colpite dalla presenza di Cristina alla kermesse. Sotto al post di Tommaso, molte sono state le critiche e dall’altra sono arrivati anche diversi messaggi in difesa della cantante. “A parte che non era una sua canzone. Ma poi tu, che l’hai pure conosciuta, dovresti saperlo che non è affatto come è stata dipinta oggi. Ma invece di difenderla, ti conviene cavalcare l’onda della polemica sterile e degli insulti immotivati per poter avere della visibilità in più”. Questo quanto scritto da un utente.

Cristina e la spiegazione dopo le polemiche

Cristina D’Avena dopo aver capito di essere finita al centro della polemica ha voluto dare delle spiegazioni. “Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili. Perché le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso”. Queste le parole di Cristina che è intervenuta in questa polemica mettendo un punto, definitivo.