Katia Ricciarelli nella bufera: “Ha cantato al Gf perchè c’è un cachet ma non al matrimonio di Francesca Cipriani”

Manila Nazzaro ha commentato in modo abbastanza duro l’esibizione di Katia Ricciarelli davanti alla casa del GF Vip accusandola di averlo fatto solo perchè è stata pagata.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda lo scorso lunedì, e proprio nel corso di questo particolare appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un momento davvero magico. Nello specifico il conduttore ha invitato la neo coppia di sposi formata da Francesca Cipriani e Alessandro Rossi arrivati in passerella davanti alla casa vestiti da sposi. Altra grande ospite della puntata è stata la nota soprana Katia Ricciarelli che proprio in tale occasione ha intonato per i neo marito e moglie l’Ave Maria. Questa sua esibizione ha però scatenato parecchie polemiche dentro e fuori la casa del GF Vip, ed anche una nota ex concorrente del reality si è espressa utilizzando parole abbastanza dure. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Katia Ricciarelli ospite del GF Vip

Alfonso Signorini è stato uno dei grandi assenti al matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, e forse proprio per questo motivo ha provato a farsi perdonare organizzando per loro una magica sorpresa. Stiamo infatti parlando dell’esibizione sopracitata che ha visto protagonista Katia Ricciarelli che davanti ai neo sposi, al conduttore e ai concorrenti del reality show ha intonato l’Ave Maria. Ma se da una parte sono stati in molti ad apprezzare tale esibizione ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per esprimere un parere negativo. I primi a commentare l’esibizione prendendo simpaticamente in giro Katia Ricciarelli sono stati alcuni concorrenti del GF vip che una volta rientrati all’interno della casa hanno affermato di averla sentita stonare in diversi momenti. Ma anche fuori dalla casa più spiata d’Italia vi è stato chi ha commentato in modo abbastanza duro. Tra queste persone anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro ha espresso infatti delle parole abbastanza dure nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Pipol. Oltre ad aver definito assurda la presenza della Ricciarelli nel corso della scorsa puntata del noto reality ecco che la Nazzaro ha poi aggiunto “E’ semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet” sostenendo che sarebbe stato più carino far parte del gruppo degli ex concorrenti durante l’evento.

Il duro commento dell’ex gieffina

Manila Nazzaro ha poi concluso la sua intervista a Casa Pipol sostenendo di non aver assolutamente gradito il fatto che il Grande Fratello abbia dato spazio ad una persona che all’interno della casa del GF Vip è stata più volte accusata di cattiveria. Ma non solo, la Nazzaro si è dichiarata anche contraria al rientro in casa di Ginevra Lamborghini.