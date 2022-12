Nina Zilli frecciata al veleno contro Elodie, il web resat senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

La nota artista italiana Nina Zilli nelle scorse ore ha scritto un post abbastanza duro su Twitter che a molti è apparso come una chiara frecciatina rivolta alla celebre collega Elodie Di Patrizi.

Nina Zilli e le dure frecciatine social

Nina Zilli nelle scorse ore ha condiviso sui social, e di preciso su Twitter, un post davvero molto particolare contenente parole abbastanza dure. A chi erano rivolte? In realtà la Zilli non ha fatto alcun nome ma sono stati in molti a credere che fossero rivolte alla bella Elodie. Nel post sopracitato Nina Zilli si è di preciso scagliata contro tutte quelle colleghe che sono solite mettere in mostra il proprio corpo invece di concentrarsi nel proprio lavoro per fare della buona musica.

Le parole scritte dalla celebre artista

Nina Zilli ha voluto rivolgere un consiglio ad alcune colleghe. E di preciso ha consigliato alle donne che hanno il desiderio di intraprendere la carriera da cantante e da cantautrice di uscire delle belle canzoni e non di far vedere altro. Le sue parole sono state molto esplicite ma nonostante ciò ha comunque preferito non associare al suo post alcun nome. A fare tale associazione sono stati i followers, soprattutto perchè proprio di recente la Di Patrizi, spesso al centro del gossip a causa della sua vita privata, ha condiviso diversi scatti bollenti legati a “Ok, respira” ovvero il suo nuovo progetto discografico. Sia nel video ufficiale sia nella copertina del singolo la bella Elodie mostra un bellissimo e sensuale look indossando dei pantaloncini molto corti, quasi come uno slip. E’ comunque importante precisare che molti hanno anche pensato che tali parole potessero essere rivolte alla bella Annalisa.

Le dure accuse dei followers e la risposta della Zilli

Molti sono stati coloro che hanno accusato Nina Zilli di rosicare e di aver scritto per tale motivo queste dure parole. L’artista però non è assolutamente rimasta in silenzio e a tali accuse ha risposto affermando “E chi rosica?”. La Zilli ha infatti parlato di scelte e ha aggiunto “L’arte ci fu VIETATA fino ai primi del ‘900. Facciamo arte. E mercificarci senza contenuto è deprimente e maschilista”. Secondo la Zilli prima di pensare ad uscire il proprio corpo occorrerebbe uscire dei contenuti e ha poi concluso “Siam nel 2022, serve ancora il nudo? Che tristezza”. Al momento la bella Elodie non ha ancora risposto, ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.