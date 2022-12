Diletta Leotta diretta su Antonella Clerici: “Mi ha detto che sbaglio a comportarmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta nel corso di una recente intervista ha parlato della sua vita privata e professionale cogliendo inoltre l’occasione per ringraziare la celebre collega Antonella Clerici.

Una lunga e sincera intervista al Settimanale F è stata quella rilasciata dalla bellissima Diletta Leotta che ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e professionale. Ma anche per rivolgere un sentito ringraziamento alla celebre conduttrice Antonella Clerici. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il commento di Diletta Leotta sulla sua vita

Diletta Leotta è una giovane conduttrice televisiva spesso vittima di pregiudizi a causa del suo aspetto davvero molto sensuale. Forse è anche per questo motivo che la bella Diletta cerca di fare il possibile nel suo lavoro per evitare di commettere degli errori. Infatti ha precisato che quello di cui fa parte, ovvero il mondo dello sport considerato un mondo maschile, è molto particolare ed un errore non viene perdonato da nessuno, nemmeno dalle colleghe donne.

Le belle parole su Antonella Clerici

Diletta Leotta ha però voluto esprimere delle bellissime parole nei confronti di una famosissima collega ovvero Antonella Clerici da lei definita “una professionista molto generosa”. La Leotta ha parlato dell’esperienza condivisa con la Clerici a Sanremo rivelando che proprio dietro le quinte le ha insegnato a leggere un gobbo non mostrandosi rigida. La bella Diletta ha poi raccontato di aver ricevuto dalla Clerici un consiglio molto importante e di preciso la nota presentatrice sembrerebbe averle detto “Non pensare alle critiche, sii meno secchiona. Mettici più il cuore e andrà tutto bene”.

La vita privata della celebre conduttrice

Diverse volte Diletta Leotta è finita al centro del gossip e dell’attenzione mediatica a causa della sua vita privata. A tal proposito nel corso dell’intervista sopracitata la conduttrice ha voluto precisare di essere una ragazza passionale che se desidera lanciarsi in una relazione lo fa, sottolineando inoltre che per poter trovare l’uomo giusto bisogna prima fare delle esperienze e in alcuni casi commettere degli errori. La Leotta, che in passato è stata sentimentalmente legata al pugile Daniele Scardina, al dirigente Sky Matteo Mammì, all’attore Can Yaman e al modello Giacomo Cavalli è adesso legata al portiere tedesco Loris Karius. I due si sono conosciuti a Londra in occasione di un impegno di lavoro e tra loro sembrerebbe essere scoccata fin da subito la scintilla. Entrambi hanno infatti lasciato i rispettivi compagni e hanno deciso di stare insieme. Poco tempo fa il portiere ha conosciuto la famiglia e gli amici della conduttrice che a sua volta ha anche avuto modo di conoscere la famiglia del compagno.