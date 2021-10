Diletta Leotta su Instagram pubblica degli scatti e lancia una frecciata al veleno a Can Yaman “Gli amori …”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati sicuramente al centro del gossip per tanti mesi ed a partire dallo scorso inverno. I due improvvisamente infatti hanno ufficializzato la loro storia d’amore e addirittura pare si fosse parlato di matrimonio. Tante dediche d’amore e poche apparizioni in pubblico e proprio per questo motivo in molti pare non avessero creduto alla veridicità del loro amore, che è stato messo in forte dubbio. Ad un certo punto, nei primi mesi estivi pare che i due avessero addirittura conosciuto le rispettive famiglie. Lei era volata in Turchia per conoscere la famiglia del fidanzato e lui era precedentemente andato giù in Sicilia per conoscere la famiglia della nota conduttrice sportiva. Improvvisamente però, le cose sono cambiate e tutto ha fatto pensare che tra di loro fosse finita.

Diletta Leotta e Can Yaman, la fine della loro storia d’amore

Ad ufficializzare poi la fine di questa relazione è fatta la stessa Diletta Leotta, la quale è stata intervistata poche settimane fa nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Lei si era detta piuttosto innamorata ancora e pare fosse disponibile a riprovarci con il noto attore turco. Adesso però, a distanza di qualche settimana sembra che non ci sia stato alcun tipo di riavvicinamento, anzi Can in questi giorni è apparso molto vicino a Francesca Chillemi, l’attrice con la quale sta girando una fiction in Sicilia.

Diletta ancora innamorata pubblica degli scatti, parole molto importanti

Diletta nelle scorse ore però pare che abbia voluto mandare una frecciatina al suo ex fidanzato. Nello specifico avrebbe postato lo scatto di un libro dove si parla di relazioni purtroppo finite. In questo scatto si legge un breve tratto del libro “Perchè le storie finiscono”. Poi altre frasi molto significative come “Se l’inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità”.

Stoccata per il suo ex fidanzato?

“Gli amori giganti sanno sopravvivere a tutto”, queste le frasi pubblicate da Diletta, che in molti hanno visto come delle vere e proprie frecciatine per il suo ex. Il libro in questione è quello intitolato “Essere temporale” di Mattia Ollerongis, che come abbiamo già avuto modo di vedere è un romanzo che racconta la fine di una storia d’amore tra i protagonisti che sono Eleonora e Zeno. Ma come ha reagito Can Yaman?