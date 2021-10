Tale e Quale Show, Alba Parietti imita Ornella Vanoni, Cristiano Malgioglio la distrugge interviene la Vanoni che dice: “Ad Alba mancava …”

0 SHARES Condividi Tweet

Venerdì 15 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, il programma di Rai 1 condotto, per la 11esima edizione consecutiva, da Carlo Conti. In giuria venerdì non c’era un imitatore ma il vero attore napoletano, Vincenzo Salemme che, con resto della giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ha fatto trascorrere dei bei momenti di allegria e spensieratezza.

Alba Parietti imita Ornella Vanoni in Domani è un altro giorno

Alba Parietti, una delle concorrenti di questa edizione, è abbastanza criticata dalla giuria e, soprattutto, da Cristiano Malgioglio che non perde occasione per dirgliene davvero delle belle.

Venerdì la Parietti si è esibita imitando Ornella Vanoni sulle note della bellissima canzone “Domani è un altro giorno” e, al termine dell’esibizione, Malgioglio le ha detto: “Mi hai trasmesso tristezza e infelicità. Io, in nome di Ornella Vanoni, voglio chiedere scusa al pubblico italiano con la speranza che il loro udito sia a posto. Nella seconda parte sei stata così calante che la stonatura si è sentita fino al Bangladesh”.

La Parietti, che difficilmente subisce gli attacchi, gli ha risposto a tono: “Se tu fai il giudice, io posso fare Ornella” trovando largo consenso nel pubblico che si è schierato con lei facendole un sentito applauso per quelle parole.

La reazione di Ornella Vanoni sui social

Sabato, il girono dopo la serata, sui social e, in particolare su Twitter, Ornella Vanoni ha voluto dire la sua sull’esibizione di Alba Parietti e ha scritto così: “Alba è stata brava, io non sono facile da imitare! Tremava, capisco, era veramente emozionata. Non è che perché una donna sembra sempre sicura, non abbia paura ed emozioni. Mancava un po’ di intensità, ma quella mi appartiene e la mia forza e non si impara. Ti abbraccio, cara”.

Quindi Ornella Vanoni che ha 87 anni, tutto sommato ha apprezzato la Parietti a dispetto delle critiche mossale di Cristiano Malgioglio.

La Parietti le ha immediatamente risposto orgogliosa del giudizio che la Vanoni le ha dato e ha scritto così: “Grazie Ornella. Ti adoro, per l’intensità cercherò di organizzarmi. O mi darai qualche lezione. I love you (ma mi ha detto che sono stata brava e Dio solo sa che la Vanoni non regala nulla a nessuno)”.

Insomma, 1 a 0 per la Parietti contro Malgioglio.