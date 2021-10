Ballando con le stelle, terribile battuta di Morgan, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, Ballando con le stelle ha regalato una serata molto godibile con i ballerini e gli insegnati che, come al solito, hanno dato il meglio di sé. E se Pippo Baudo, ballerino per una notte, non ha ballato ma è stato omaggiato, Albano concorrente si è cimentato nella gara con un’insegnante seriamente e gravemente infortunata, la giuria nella sua solita formazione, che ha bacchetto e premiato, giudicato e lodato seconde sempre il proprio stile.

E poi Milly Carlucci, instancabile ed entusiasta come alla prima puntata della prima edizione. Insomma, uno spettacolo tutto da gustare.

Morgan fa una battuta molto pesante

Quest’anno, tra i concorrenti, c’è Morgan e in tanti sono pronti a scommettere che non arriverà fino in fondo a questa sua esperienza per il carattere, molto “ruvido”, che ha. Morgan è un artista con la A maiuscola e ne ha dato prova in innumerevoli occasioni ma ha, come ogni vero artista che si rispetti quel guizzo di genio e pazzia che mescolato fa stare sempre con il fiato sospeso chi lo circonda. Ieri ha ballato e ha ballato benissimo e anche la giuria ne è stata entusiasta.

Ha ballato un charleston spettacolare insieme alla sua insegnata, la ballerina Alessandra Tripoli e, prima di esibirsi, come fa ogni ballerino, ha registrato una clip di presentazione.

Tra tutte le cose che ha raccontato, lanciando una frecciatina all’ex fidanzata Jessica Mazzoli, ha detto: “Spero di uscire da qui senza mettere incinta nessuno”.

Infatti, Morgan, giudice a X Factor e lei concorrente, si sono innamorati e hanno messo al mondo Lara.

Ormai da quell’incontro sono passati nove anni e ora i due non sono in buoni rapporti.

Morgan entusiasma come ballerino

Morgan e la ballerina Alessandra Tripoli, ieri a Ballando con le stelle hanno entusiasmato tutti. Anche sui social in tanti hanno apprezzato e scritto commenti del tipo: “Ha lasciato tutti senza parole, bravo Morgan” e anche: “Morgan è un artista eclettico e sorprendente. Bravissimo, ispirato e iconico in questa prima brillante esibizione”.

Anche la giuria è rimasta a bocca aperta e Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno dato alla coppia dieci.

La classifica tecnica della serata di ieri è la seguente:

1. Morgan e Alessandra Tripoli

2. Mietta e Mykel Fonts

3. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

4. Sabrina Salerno e Samuel Peron

5. Arisa e Vito Coppola

6. Memo Remigi e Maria Ermachkova

Alvise Rigo e Tove Villfor . Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

9. Albano e Oxana Lebedew

10. Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

11. Andrea Iannone e Lucrezia Lando

12. Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

13. Fabio Galante e Giada Lini