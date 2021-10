Ballando con le stelle, alla prima puntata Milly non rinuncia ad una frecciata velenosa contro Raimondo Todaro “La concorrenza …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 16 ottobre è finalmente iniziata un’altra edizione di Ballando con le stelle e ha esordito una Milly Carlucci carica ed entusiasta che, però, non ha rinunciato a lanciare una frecciata la veleno contro Raimondo Todaro che ha lasciato il programma preferendo Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di insegnante di ballo.

La prima polemica con la giuria: Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina contestano il voto

Ieri, tra gli altri, sono scesi in gara, esibendosi in un gradevolissimo cha cha cha, Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina.

Probabilmente il ballo non sarà stato eseguito in un modo perfetto ma i due erano molto carichi ed euforici e, invece, la giura li ha stroncati.

E allora Anastasia Kuzmina ha reagito con molto vigore dicendo: “Non lo accetto, potrà anche essere andato fuori tempo ma ha ballato meglio di molti altri. Vuol dire che c’è un pregiudizio nei suoi confronti”.

Poi è stata la volta di Pippo Baudo che, come ballerino per una notte, ha regalato un bel momento di televisione, omaggiato, come era giusto che fosse, da un’emozionata Milly Carlucci.

Milly Carlucci lancia una frecciatina velenosa a Raimondo Todaro

Milly Carlucci è, evidentemente, ancora amareggiata per l’addio, a suo dire inaspettato, di uno dei ballerini storici di Ballando, Raimondo Todaro che, dopo sedici anni di trasmissione ha deciso di lasciare il programma per Amici di Maria De Filippi, la trasmissione della concorrenza che va in onda sulle reti Mediaset e, nello specifico, Canale 5.

Milly Carlucci non l’ha presa bene la notizia soprattutto perchè l’ha saputa prima da altri che da Todaro e non ha neppure nascosto i suoi sentimenti e durante l’estate c’è stato un botta e risposta, via social, tra i due che poi è terminato con gli auguri reciproci di una buona stagione televisiva.

Ma l’amaro in bocca alla Carlucci sarà rimasto se ieri, nella prima puntata non ha dimenticato di lanciare una frecciatina abbastanza velenosa al ballerino e ha detto così dopo la performance di Fabio Galante e Giada Lini: “Non abbiamo dato l’adeguato benvenuto ad una nuova maestra di ballo”.

E poi, per presentare Giada ha aggiunto, con una stoccata elegante: “Vedi, come si strappano i giocatori alla concorrenza? L’abbiamo presa al programma inglese, l’abbiamo strappata ai nostri amici-concorrenti inglesi”.