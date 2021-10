Ambra pensa se denunciare Striscia e Massimiliano Allegri fa una dichiarazione su ciò che sta avvenendo

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ore certamente difficili per Ambra che, oltre a stare a vivere un momento delicatissimo della sua vita privata dopo la rottura con il suo compagno, l’allenatore della Juventus Massimiano Allegri, ha anche tutta l’attenzione mediatica puntata su di sé dopo la consegna, da parte di Valerio Staffelli, del Tapiro D’Oro, a suo dire “atapirata” per come è stata tratta dal compagno. Ambra, che si è mostrata molto fragile ma anche riconoscente a tutto il suo pubblico per le testimonianze di affetto nei suoi confronti, sta ora valutando se sia il caso o meno di denunciare Striscia la notizia per il trattamento ricevuto.

Ambra sta valutando insieme ai suoi legali se denunciare Striscia la notizia

Ieri, sabato 16 ottobre i legali di Ambra, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno rilasciato un comunicato con il quale hanno fatto sapere che stanno valutando «ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli», inviato di Striscia la notizia.

I due avvocati hanno anche risposto al precedente comunicato diramato da Striscia con il quale si sosteneva che Ambra, «che ha una lunghissima carriera alle spalle e molta consuetudine con il mondo dello spettacolo, non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio. A telecamere spente, inoltre, Ambra si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post» della figlia di Ambra Angiolini, Jolanda, «a Staffelli, che l’aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: «Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!».

Dopo il comunicato dei legali, Striscia, a sua volta, ha rilasciato un ulteriore comunicato nel quale il Tapiro ha fatto sapere: «Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela».

Massimiliano Allegri rilascia una dichiarazione

In tutta questa vicenda, chi fino ad ora era rimasto in silenzio, era stato proprio la controparte di Ambra, Massimiliano Allegri.

Un giornalista, durante la conferenza stampa prima della partita di Serie A tra Juventus e Roma (che si terrà oggi, domenica 17 aprile), gli ha chiesto di dire qualcosa su questa vicenda e lui ha risposto così: “Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”.