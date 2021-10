Tapiro d’oro a Federica Pellegrini che sbugiarda Rosolino: “Ci siamo baciati …”

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia, ovvero il TG satirico di Canale 5 pare che in questa settimana abbia consegnato un paio di tapiri creando però degli scompigli e facendo sorgere delle vere e proprie polemiche, soprattutto sui social network. Ricordiamo bene il tapiro consegnato ad Ambra Angiolini che ha creato parecchi malumori e ha scatenato la reazione di tanti utenti e personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, sembra che non sia finita qui, visto che nella serata di ieri è stato mandato in onda un servizio relativo alla consegna del tapiro a Federica Pellegrini.

Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Federica Pellegrini

La Divina, così come è stata soprannominata, ha ricevuto un tapiro consegnato come sempre dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Pare che la consegna di questo tapiro sia avvenuta in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex collega Massimiliano Rosolino. Quest’ultimo avrebbe in qualche modo accusato Federica Pellegrini di essere stata privilegiata nel corso della sua carriera. “Fede o la ami o la odi, è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità”. Queste le parole dichiarate dall’ ex nuotatore.

La Divina si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Ad ogni modo, Staffelli il celebre inviato del tg satirico di Canale 5, ha raggiunto nelle scorse ore la campionessa Veneta e pare che durante questo incontro proprio Federica abbia voluto in qualche modo rifarsi, facendo una rivelazione piuttosto importante. “Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano, è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla Pellegrini, la quale sembra che ci sia rimasta davvero parecchio male per le parole dichiarate dal collega.

La rivelazione di Federica sul “flirt” avuto con Massimiliano Rosolino

Ad un certo punto sembra che Staffelli abbia chiesto alla Campionessa Olimpica se abbia avuto mai avuto un flirt con Rosolino. A quel punto pare che lei abbia ammesso qualcosa. “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio, ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26″. Dichiarazioni piuttosto scioccanti quelle di Federica Pellegrini, visto che fino ad oggi nessuno aveva mai saputo niente di questo pseudo flirt tra i due.