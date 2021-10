Tale e quale show, Cristiano Malgioglio decide di mostrare un messaggio sul suo telefonino e Carlo Conti resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Continua il grande successo ottenuto da Tale e Quale Show, ovvero il programma condotto da Carlo Conti che va in onda ogni venerdì sera su Rai 1. La nuova edizione è iniziata soltanto da poche settimane, ma pare che già i telespettatori si siano tanto appassionati ai vari concorrenti. Tra le tante novità sembra che una nello specifico abbia fatto parecchio piacere ai telespettatori a casa. Stiamo parlando dell’ingresso di Cristiano Malgioglio in giuria. Stiamo parlando di uno dei personaggi più amati della televisione italiana oltre che di un grande artista, ovvero cantante e cantautore e paroliere siciliano. Proprio nella serata di ieri venerdì 15 ottobre è andata in onda una nuova puntata e pare che ad un certo punto Cristiano Margioglio abbia sorpreso davvero tutti, in primis il conduttore Carlo Conti. Ma cosa è accaduto?

Tale e quale show, Cristiano Malgioglio stupisce Carlo Conti e tutti i presenti in studio

Cristiano Malgioglio pare che abbia, nel corso della puntata di Tale e quale andata in onda ieri, sorpreso tutti quanti. Pare che per via dell’esibizione di Francesca Alotta, Cristiano abbia ricevuto sul suo telefonino un messaggio mandato da una artista molto importante a livello internazionale. Stiamo parlando di Anastacia. Francesca Alotta nello specifico avrebbe interpretato proprio Anastacia in uno dei suoi più grandi successi e la sua interpretazione pare che sia stata tanto apprezzata anche dalla stessa artista.

Francesca Alotta interpreta Anastacia, Cristiano le fa i complimenti

Non solo tutti i giudici hanno dato dei pareri positivi, ma ad un certo punto Cristian avrebbe mostrato un messaggio che gli era arrivato sul telefonino. «Tu sei una brava cantante, ti puoi esibire in qualsiasi cosa. Devi sapere però che lei quando canta è come un vulcano, può esplodere, ha intensità e tecnica. E’ considerata una delle più grandi cantanti al mondo e mi ha mandato un messaggio. Eh beh si, gli ho scritto e le ho detto: “Ti imiteranno”…». Queste le parole dichiarate da Cristiano Malgioglio nel parlare proprio con Francesca Alotta.

Lo scambio di messaggi tra Cristiano e Anastacia, lui fa leggere i messaggi

A quel punto Carlo Conti gli avrebbe chiesto, piuttosto curioso, alcuni dettagli relativi a questo scambio di messaggio tra i due. A quel punto Malgioglio si sarebbe alzato dalla sua postazione e raggiunto Giorgio Panariello per fargli leggere i messaggi. “Di che show si tratta? Mandami il video”, avrebbe scritto Anastacia. Il primo Carlo Conti ma poi tutti gli altri, compresa Francesca Alotta, pare siano rimasti davvero molto stupiti. A quel punto, Cristiano avrebbe concluso dicendo «È molto emozionata, lei stasera ti poteva vedere ma sta incidendo il suo nuovo disco e mi ha chiesto di mandarle un video e speriamo la settimana prossima di avere questo regalo da Anastacia».