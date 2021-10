Gf vip 6, Sonia Bruganelli durissima contro Raffaella Fico “Nella casa sei …” e la Fico le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e come sempre non sono mancati i colpi di scena. L’eliminato della serata è stato Amedeo Goria il quale ha ricevuto tra l’altro una bellissima sorpresa da parte della figlia Guenda che ben presto convolerà a nozze con il fidanzato Mirko Gancitano. Ad un certo punto però, nella serata di ieri pare che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra la nota opinionista Sonia Bruganelli e Raffaella Fico. Pare che tra le due siano volate delle parole molto pesanti e nello specifico la moglie di Paolo Bonolis sarebbe andata giù in modo piuttosto duro nei confronti della showgirl napoletana. Ma cosa è accaduto tra le due?

Grande fratello vip 6, lite tra Soleil e Raffaella Fico

Sembra proprio che tra Raffaella Fico e Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Grande Fratello vip andata in onda venerdì 15 ottobre 2021, sia accaduto qualcosa di piuttosto incredibile che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, sembrerebbe che sia andato in onda un servizio relativo alla lite avvenuta in settimana tra Raffaella e Soleil. Quest’ultima avrebbe lanciato un bicchiere durante un gioco proprio sul tavolo dove vi era proprio Raffaella insieme ad altre donne della casa. Nonostante, comunque Soleil si sia scusata, Raffaella sarebbe andata su tutte le furie e la sua reazione pare sia stata definita davvero spropositata.

Tutti contro la Sorge, ma le due opinioniste prendono le sue difese

“Se si fosse spaccato ci saremmo fatti male, Soleil deve stare molto più attenta”. Queste le parole dichiarate da Raffaella che ha continuato a ripetere anche nel corso della puntata di ieri. Altri concorrenti pare che abbiano colto l’occasione ieri per poter puntare il dito contro Soleil accusando di essere arrogante e di non chiedere mai scusa. «Quando sono fatti banali è inutile chiedere scusa» , avrebbe aggiunto ancora Soleil. Quindi, se in casa l’influencer ha ricevuto soltanto critiche, all’esterno invece le due opinioniste del programma pare abbiano preso le sue difese.«Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro Soleil perché è l’unico modo per fare scacco matto alla Regina». Questo nello specifico quanto dichiarato da Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli contro la Fico “Nella casa sei invisibile”

Poi sarebbe intervenuta anche Sonia bruganelli che invece è andata giù piuttosto pesante dicendo a Raffaella che in casa la sua presenza è quasi inutile. «Nella casa sei invisibile», avrebbe detto la Bruganelli aggiungendo anche “se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza“. Raffaella però non è rimasta a guardare e pare che abbia voluto rispondere all’ opinionista a tono. «Se essere in casa vuol dire essere arrogante, io non sono così. Se devo stare in casa ad insultare le persone preferisco uscire a testa alta». Insomma un botta e risposta piuttosto infuocato avvenuto nel corso della puntata del GF vip 6 andato in onda ieri.