Amici 21, bomba di Arisa “Io mi ero …”

Lo scorso anno Arisa è stata una delle professoresse di canto della scuola di amici. Tutto faceva pensare ad un secondo anno successivo nella scuola più ambita d’Italia, ma in realtà nelle scorse settimane è arrivata la notizia ufficiale. Arisa ha comunicato che non avrebbe fatto parte della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Poi subito dopo si è saputo che invece avrebbe preso parte al programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci, che tra l’altro avrà inizio proprio questa sera sabato 16 ottobre 2021. In molti hanno cercato di capire le motivazioni per cui Arisa non è entrata a far parte del cast di Amici 21. Fino ad oggi c’è stato il massimo riserbo, ma soltanto adesso la cantante ha voluto dare delle spiegazioni e magari anche svelare un retroscena sull’addio.

Amici 21, perché Arisa non è stata riconfermata?

Pare che la nota cantante abbia spiegato quindi che cosa è accaduto nei mesi scorsi e lo ha fatto ai microfoni di Superguida TV. Avrebbe così svelato alcuni retroscena piuttosto interessanti. La cantante avrebbe confessato di aver avuto diversi impegni lo scorso anno tra la partecipazione al Festival di Sanremo e la sua presenza ad Amici. Questo ha fatto si che ritardasse l’uscita del suo nuovo album. Per questo motivo è stata titubante nel prendere parte alla nuova stagione di Amici ed abbia perso tempo nel dare una risposta alla produzione. Nel frattempo però la redazione del programma pare che avesse fatto la propria scelta.

La cantante svela il motivo della sua mancata riconferma

“Mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto“. Insomma, dalle parole dichiarate da Rita sembra che non ci sia stato alcun tipo di problema tra le due parti. “Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola”, questo ancora quanto aggiunto.

Lorella Cuccarini al suo posto ad Amici 21, ecco le parole della cantante

Ad Amici 21 a prendere il posto di Arisa è stata proprio Lorella Cuccarini che anche lo scorso anno era nel cast del talent show, ma come coach di ballo. Proprio nel corso dell’intervista, sembra che la cantante abbia parlato della sua collega facendole anche dei complimenti sinceri. “Io penso che Lorella sia una grande professionista, sa supportare delle persone che vogliono diventare dei comunicatori”. Queste le parole dichiarate da Arisa che questa sera inizierà la sua avventura a Ballando con le stelle.