Ambra Angiolini e la consegna del tapiro, la reazione di Francesco Renga è da brividi

Sta succedendo davvero di tutto dopo che Striscia la Notizia ha pensato bene di consegnare un tapiro d’oro alla nota attrice Ambra Angiolini. Il tutto è accaduto qualche giorno fa in seguito alla diffusione della notizia relativa alla fine della storia tra Ambra e Massimiliano Allegri. La cosa che ha stupito davvero tutti è il fatto che sia stato consegnato questo tapiro ad Ambra nonostante comunque sia la vittima della situazione, perché tradita da Massimiliano Allegri. Dopo essere intervenuti diversi amici, anche vari personaggi del mondo dello spettacolo in favore di Ambra, anche la figlia Iolanda ha voluto dire la sua nei giorni scorsi sui social. Adesso però, pare che sia intervenuto anche Francesco Renga ovvero l’ex marito di Ambra Angiolini e noto cantante italiano. Ma cosa ha dichiarato Francesco?

Continua la polemica dopo la consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini

In seguito alla polemica sorta per la consegna del tapiro ad Ambra da parte di Striscia la Notizia sembra che anche il suo ex marito abbia voluto dire qualcosa. Il cantante bresciano pare che però non si sia voluto esporre più di tanto sulla vicenda, almeno pubblicamente. Nello specifico Francesco pare che abbia pubblicato un video piuttosto breve sul suo profilo Instagram, senza però fare alcun tipo di riferimento a quanto accaduto in questi giorni.

Francesco Renga pubblica un video piuttosto breve su Instagram

Inizialmente pare che Francesco abbia quindi pubblicato un post piuttosto generico. “Io non trovo Bugo… Bugo??? Oggi giornata un po’ così, ma voi non c’entrate… Volevo salutarvi! Buon lavoro a chi sta lavorando! Ora sto preparando la pappa a mio figlio, pasta al ragù, ciao!”. Questo quanto dichiarato da Francesco Renga in questo video piuttosto breve pubblicato su Instagram. Ovviamente però alcuni utenti hanno iniziato a commentare chiedendo cosa ne pensasse riguardo quanto accaduto nei giorni scorsi alla sua ex moglie. Qualche altro pare che invece abbia voluto fare i complimenti per l’intervento della figlia Iolanda in difesa della sua mamma.

Un utente gli fa i complimenti per la figlia e lui risponde a tono

“Hai una grande figlia, che non le manda a dire ma le dice”, questo il commento lasciato da un utente che sicuramente ha fatto molto piacere a Francesco, il quale ha risposto semplicemente con “eggià” aggiungendo anche un emoticon a forma di cuore. Insomma, pare che Francesco non si sia voluto esporre proprio in prima persona, ma sicuramente conoscendolo sarà stato molto vicino alla sua famiglia in questo momento così tanto delicato e particolare.