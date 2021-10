Verissimo, Gianluca Grignani parole e discorsi sconclusionati durante l’intervista, Silvia Toffanin in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Nel pomeriggio di ieri sabato 16 ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, ovvero il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata c’è stato sicuramente lui Gianluca Grignani il noto cantante che pare si sia lasciato andare ad una intervista molto toccante tanto da lasciare la stessa Silvia Toffanin completamente senza parole. Ma cos’è accaduto nello studio di Verissimo?

Gianluca Grignani, l’intervista a Verissimo

Il noto cantante è approdato nella giornata di ieri sabato 16 ottobre 2001 nello studio di Silvia Toffanin e pare che si sia lasciato andare ad una intervista piuttosto emozionante e per certi versi anche molto strana. Il cantante si è presentato con il suo solito cappello da cowboy, però quello che è sicuramente balzato agli occhi dei telespettatori e della stessa Silvia, pare sia stato il suo atteggiamento. Gianluca, infatti avrebbe iniziato a pronunciare talvolta delle parole sconnesse tra di loro e sconclusionate. A tratti invece le sue parole sono state lucide e in altri casi anche molto taglienti. Insomma, tutto quello che è stato ieri Gianluca Grignani in puntata è stato il risultato del suo essere.

Parole sconclusionate, la conduttrice piuttosto disorientata

Del resto lo abbiamo conosciuto proprio per essere il re della sregolatezza che dopo tanti anni continua a lottare contro i suoi demoni interiori. “Sono un uomo in divenire, non amo i bei momenti”, questo quanto dichiarato da Grignani. La Toffanin in alcuni momenti è apparsa completamente disorientata. “Avrai avuto dei bei momenti o no?” avrebbe detto la conduttrice ma la risposta del cantante non è tardata ad arrivare. “Non li voglio i bei momenti“, avrebbe detto la conduttrice. La risposta del noto rocker però ha lasciato senza parole la conduttrice. “Nemmeno la nascita dei tuoi 4 figli?”, avrebbe chiesto la conduttrice. La risposta è stata la seguente “Quelli sì, difficilissimi per un uomo come me. Mi hai toccato in un punto dolente: i primi tre vivono con la mamma, mia figlia più grande vive con me. Chiudiamo l’argomento altrimenti mi viene la lacrimuccia”. Questo ancora quanto aggiunto dal noto cantante.

Il racconto shock del cantante sulla sua infanzia

“Tirati su il cappello, perché le fan non vedono i tuoi occhi così belli”. Questo quanto dichiarato ancora dalla conduttrice Silvia. “Mi ha vestito lo stylist”, ecco la replica. L’intervista è stata ricca di momenti davvero carichi di tensione. “Nel 1982 ho avuto un incontro strano con un pedofilo. Aveva 18 anni, io 10. Mi picchiava perché non riusciva ad avere da me quello che voleva. L’errore dei miei genitori è stato quello di non andare avanti legalmente”. Questo quanto aggiunto dal cantautore. “Quello era una testa di c… Certa gente non va perdonata. Dopo il 1982 il mio sorriso è diventato più amaro. Avevo sensi di colpa“.

Silvia Toffanin senza parole cambia argomento

La Toffanin a quel punto sarebbe andata su un altro argomento. “Tu a 16 anni hai avuto successo. Come lo hai vissuto?”, ha aggiunto ancora Gianluca. “Il successo non fa parte di me. Non mi dà fastidio l’attenzione, ma mai ho suonato per avere le ragazze. Le avevo lo stesso. Sanremo? Sono salito sul palco e sono sceso, lì era tutto falso”. Queste ancora le parole del cantautore.