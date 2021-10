Ballando con le stelle, Arisa senza mezzi termini “Innanzitutto non sono una ballerina …”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa è una nota cantante italiana la quale proprio ieri sabato 16 ottobre 2021 ha iniziato la sua avventura nel programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Lo scorso anno l’abbiamo vista protagonista del programma Amici di Maria De Filippi, mentre quest’anno sembra che alla fine sia approdata a Ballando con le stelle. Il programma è iniziato proprio ieri e la sua esibizione ha lasciato davvero senza parole, non soltanto tutti i componenti della giuria, ma anche i telespettatori a casa e la stessa Milly Carlucci.

Arisa, buona la prima esibizione della cantante a Ballando con le stelle

Arisa si è quindi esibita nella serata di ieri sabato 16 ottobre 2021 nella prima puntata di Ballando con le stelle in coppia con il maestro Vito Coppola. Nello specifico i due hanno debuttato con un Charlestone che è tanto piaciuto ai giurati ed anche alla stessa conduttrice Milly Carlucci. Arisa sembra che ad un certo punto abbia espresso un pensiero che in qualche modo ha stupito tutti quanti.

Le parole della cantante sul suo maestro di ballo

“Per Vito non è stato facile perché oltre al fatto di non essere una ballerina sono anche una persona emotivamente molto difficile da scardinare e lui mi ha fatto fare delle cose che non mi hanno fatto pensare.” Questo nello specifico le parole dichiarate dalla cantante, la cui esibizione è tanto piaciuta alla giuria ed in tanti hanno voluto esprimere delle parole di stima e farle anche tanti complimenti. La prima ad esprimere il suo parere sull’esibizione di Arisa è stata la presidentessa della giuria, ovvero la nota coreografa Carolyne Smith la quale ha dichiarato “Non mi ha delusa hai tirato fuori la donna che in te”.

La giuria apprezza l’esibizione di Arisa, ecco i voti

Poi sarebbe intervenuto Fabio Canino il quale pare abbia espresso il suo parere personale, ovvero che sicuramente il fatto di essere un’artista, l’aiuta anche nel ballo. Parola di elogio per lei anche da parte di Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Anche Gullielmo Mariotto pare che abbia apprezzato l’esibizione di Arisa dando un bel 8, mentre Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyne Smith hanno dato 7 e Selvaggia soltanto un 6 per un totale di 35 punti. Sulla base di questa prima esibizione sembra proprio che questa coppia sia destinata ad avere un grande successo.