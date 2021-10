Tu si que vales, Platinette diretta su Belen: “Non ha molto il ruolo di conduttrice …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tu si que vales è uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana e in particolar modo del sabato sera. Ormai da molti anni infatti la trasmissione è solita ottenere ascolti record in quanto settimana dopo settimana sono sempre di più i telespettatori che scelgono di seguirla con molto affetto. Nelle ultime ore è intervenuto sulla trasmissione in questione il noto personaggio televisivo, cantante, conduttore radiofonico e televisivo italiano Mauro Coruzzi conosciuto da tutti con lo pseudonimo Platinette che nella rubrica tenuta su DiPiù Tv ha parlato del ruolo di conduttori svolto nel programma da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Platinette commenta il ruolo dei conduttori di Tu si que vales

Tu si que vales è uno dei programmi più amati del sabato sera non solo per lo spettacolo in grado di offrire puntata dopo puntata ma anche per la presenza di personaggi molto amati dal pubblico. Tra i giudici infatti spiccano i nomi di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammuccari. Il ruolo di conduttore è stato invece affidato a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e alla bellissima Belen Rodriguez. E proprio a proposito dei conduttori e del ruolo da loro svolto si è espresso Platinette attraverso la sua rubrica ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette’ tenuta sul settimanale DiPiù Tv.

Le parole di Platinette

“La qualifica di conduttore per Belen, Alessio e Martin è un po’ regalata. I loro interventi sono esigui”. Con queste poche parole Platinette ha commentato il ruolo svolto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni all’interno del programma Tu sì que vales. Secondo Platinette quindi in realtà coloro che vengono definiti conduttori si esprimono poco, motivo per il quale definirli tali non è proprio esatto se non addirittura eccessivo.

Il pensiero sul programma

Nel corso dell’intervento all’interno della rubrica tenuta su DiPiù Tv ecco che Platinette ha parlato in generale anche del programma affermando che Tu sì que vales ha riscritto quelle che sono le regole dei programmi in onda proprio il sabato sera, sottolineando inoltre “perché grazie alla tecnica, alla regia e al montaggio hanno improntato il programma sullo stupore e la meraviglia delle esibizioni”. Platinette ha poi concluso il suo intervento affermando che Tu si que vales è un programma amato da tutti all’interno del quale “l’imprevedibile diventa possibile”.