Michelle e Tomaso Trussardi, Dagospia lancia la bomba “atteggiamenti confidenziali” forse perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione. Una notizia questa che nessuno si aspettava e che per questo motivo ha spiazzato molte persone. Nelle ultime ore però un nuovo gossip sta facendo sognare i fan dell’ex coppia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nelle ultime ore sono tornati al centro del gossip. Ma esattamente, per quale motivo? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra proprio che i due ex coniugi siano stati visti insieme in atteggiamenti particolari. Tanto da aver fatto pensare ad un ritorno di fiamma. A lanciare lo scoop nelle scorse ore è stato Dagospia ma è molto importante precisare che si tratta di semplici gossip e di nulla di certo o di confermato.

Le parole di Dagospia su Michelle e Tomaso: “Tra loro c’era molto feeling…”

“La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali […]. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?”, queste nello specifico le parole scritte da Dagospia sull’ipotetico ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Secondo tale indiscrezione i due ex coniugi sarebbero quindi stati avvistati in atteggiamenti abbastanza confidenziali in Val di Genova. L’ex coppia non ha mai nascosto l’intenzione di mantenere i rapporti civili per rispetto del bene che si sono voluti ma soprattutto per il bene delle proprie bambine Sole e Celeste. Ed infatti anche dopo la separazione hanno continuato a mantenere un buon rapporto, a volersi bene e anche a frequentarsi.

La storia d’amore tra Michelle e Tomaso e l’inaspettata separazione

Quella tra Michelle e Tomaso è stata una storia d’amore lunga circa dieci anni e dalla quale sono nate due bellissime bambine. La coppia si è sempre mostrata sui social felice ed affiatata per tale motivo la notizia della loro separazione ha colto di sorpresa moltissime persone. I due hanno dichiarato di voler mantenere dei rapporti civili dopo la separazione e in diverse occasioni l’hanno appunto dimostrato. Per tale motivo il particolare feeling mostrato nelle scorse ore potrebbe non significare più di quello che hanno appunto affermato nei mesi scorsi. Ma da molti è stato visto come qualcosa di più profondo. Sarà davvero così? Al momento nessuna conferma o smentita, per cui non ci rimane che attendere.