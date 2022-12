Michelle Hunziker posta una foto che confonde i follower, il popolo del web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso insieme la notte di Natale. Prove e segnali di riavvicinamento?

Michelle Hunziker e Tomaso Tussardi sembrava che fossero tornati insieme ma le cose non sembrano essere così. Soltanto quasi un anno fa i due hanno annunciato la separazione, poi nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma che però non c’è mai stato. I due avrebbero dei rapporti civili per via delle figlie Sole e Celeste che sono ancora molto piccole e che non devono di certo crescere in un clima di astio e tensioni. Ad ogni modo, nella notte di Natale è accaduto ancora qualcosa che ha fatto bene sperare i fan della coppia. La conduttrice ha pubblicato un post su Instatgram, alcuni scatti della cena della Vigilia di Natale, che hanno trascorso tutti insieme appassionatamente.

Michelle Hunziker trascorre il Natale insieme a Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha trascorso il Natale insieme a Tomaso Trussardi. La conduttrice ha pubblicato così alcuni scatti, raccontando una cena della Vigilia trascorsi tutti insieme, ovviamente per il bene delle figlie. Qualcuno ha colto tutto ciò come un segnale di riavvicinamento tra i due, che potrebbe andare avanti da diversi mesi ormai. La showgirl a questa cena si è presentata con mamma Ineke, che ha incontrato la suocera Maria Luisa che è molto riservata.

La conduttrice pubblica alcuni selfie in compagnia della suocera

Dalle foto si è anche capito quale sia sia stato il menu della vigilia, andando dai tortellini in brodo come da tradizione, ad altre pregiate e gustose pietanze. Michelle ha poi postato una foto insieme a Maria Luisa Gavazzeni, la vedova di Nicola Trussardi che come abbiamo già avuto modo di anticipare, è sempre molto riservata. Un pò di tempo fa si era detto che la famiglia di Tomaso non avesse accettato bene la popolarità della Hunziker.

Grande assente alla cena Aurora Ramazzotti, come mai?

Ovviamente questo non è mai stato confermato e non sappiamo se siano stati soltanto dei pettegolezzi del passato. Una cosa è certa, che Michelle in queste ore si è mostrata insieme alla suocera molto felice e spensierata. Assente alla grande cena di famiglia Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle che è in attesa del primo figlio e che ha trascorso il Natale insieme alla suocera.