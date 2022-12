Domenica in, fanno una sorpresa ad Orietta Berti che racconta : “Qualche volta succede”

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, arriva l’inaspettata sorpresa di Osvaldo per la sua Orietta Berti nel salotto di Mara Venier.

Orietta Berti è stata ospite nel salotto di Mara Venier, a Domenica in il giorno di Natale. E’ stata una puntata davvero speciale che sicuramente ha avuto un grande successo anche in termini di ascolti. Mara ha ospitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, una tra tutti Orietta Berti che è rimasta proprio senza parole. La cantante ad un certo punto ha ricevuto un bellissimo regalo da parte del marito Osvaldo. Ma di cosa si tratta?

Orietta Berti ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in

Orietta Berti è stata ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in, proprio domenica 25 dicembre. La puntata è stata davvero speciale e diversi sono stati i momenti esilaranti. Orietta Berti, che da diversi mesi è impegnata con il Grande fratello vip come opinionista, ha parlato del suo periodo piuttosto fortunato a livello professionale e non solo. Poi ad un certo punto, ha ricevuto un regalo da parte di suo marito Osvaldo. La conduttrice ha fatto entrare in studio un regalo, che la stessa Orietta ha definito “inusuale”. Curiosi di sapere di cosa si trattava? Pare fosse una grande forma di formaggio.

La sorpresa di Osvaldo per la sua Orietta

A spiegare il perchè di questo regalo è stato lo stesso Osvaldo nel bigliettino della dedica.“È un ricordo del nostro grande amore che dura ormai da più di 55 anni, ricordi il nostro primo appuntamento?… Mi raccomando non fare troppo tardi ti aspetto a casa per la nostra cena di Natale”. Queste le parole che si leggono nel biglietto. La cantante ha così raccontato quello che è stato il loro primo incontro quando il marito andò a trovarla per la prima volta a casa, portando ai futuri suoceri un pezzo di formaggio.

La confessione di Orietta sulla sua storia con Osvaldo

La cantante ha parlato ancora della sua storia d’amore con Osvaldo che dura da oltre 60 anni, facendo una ammissione. “Qualche volta viene con me e si diverte moltissimo, ma a volte qualcuno deve restare a casa e allora altre volte preferisce fare il guardiano di casa. Talvolta si sente solo, ma il mio lavoro è così… Il nostro è un grande amore”. Queste ancora le parole della cantante che ha ricevuto un’altra sorpresa nello studio di Domenica in, ovvero il collegamento con il figlio e con la nuora e le nipotine, Olivia e Ottavia.