Domenica in, Mara Venier nella bufera, quello che accade in puntata delude il pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier il giorno di Natale è andata in onda con una puntata registrata o in diretta? Ecco i segnali che hanno tolto ogni dubbio.

Nel giorno di Natale è andata in onda un’altra puntata di Domenica in, ma ai telespettatori non è passato inosservato un dettaglio davvero molto importante. La puntata in questione, infatti, pare che non fosse in diretta, ma registrata qualche giorno fa e molto probabilmente lo scorso venerdì. Tante sono state le gaffe e le incongruenze che non sono passate inosservate al pubblico di casa. Ma perchè tanto mistero? Non era più semplice forse dire che la puntata in onda era stata registrata?

Domenica in, la puntata del 25 dicembre in diretta o registrata?

Domenica in è andata in onda, ma la puntata non sarebbe stata in onda, ma registrata qualche giorno fa. Nel corso delle varie interviste ed in diversi momenti pare che in molti abbiano notato delle incongruenze, degli imprevisti che hanno fatto ben capire che Mara non fosse in diretta e che la puntata fosse stata registrata. Uno di questi episodi è avvenuto durante l’intervista ad Iva Zanicchi, quando la conduttrice ha confessato di essersi negativizzata dal Covid la mattina stessa, quando sappiamo che invece Mara si è negativizzata lo scorso venerdì, quando lo ha detto durante la puntata di Viva Rai 2 il programma di Fiorello.

Gaffe e incongruenze non lasciano alcun dubbio

Non ci sono dubbi sul fatto che la puntata sia stata quindi registrata, molto probabilmente proprio lo stesso venerdì.“Come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi”. Queste le parole della conduttrice. Ad ogni modo, è stata una bellissima puntata nel corso della quale Mara ha ospitato nello studio di Domenica in personaggi come Cristiano Malgioglio, Orietta Berti e Christian De Sica.

I ringraziamenti di Mara ad inizio puntata

Nei giorni scorsi, dopo la notizia della positività di Mara Venier, si era ipotizzato che Domenica in non andasse proprio in onda, ma poi per fortuna, con il fatto che la conduttrice sia risultata negativa, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Anche la stessa Venier, parlando ad inizio puntata ha detto “Mai come oggi sono felice di essere qua”.