Ballando, Alex Di Giorgio senza freni: “Ci vuole coraggio per dire la verità su Ballando”

Dopo la finale di Ballando con le stelle, non si placano le polemiche. Adesso chi spara a zero contro il programma è lui, Alex Di Giorgio.

Si è conclusa soltanto da pochi giorni l’edizione 2022 di Ballando con le stelle eppure non si placano le polemiche sorte soprattutto in queste ultime settimane. Sembra che a poche ore dalla fine della puntata che ha decretato i vincitori di questa edizione del programma, ovvero Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, un concorrente abbia protestato contro il programma e nello specifico per l’esito della gara. Chi? Alex Di Giorgio, che ha preso parte a questa edizione di Ballando, in coppia con Morenu Porcu. Ma cosa ha contestato nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, Alex Di Giorgio contesta l’esito della finale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, una volta finita la puntata, la finale di Ballando con le stelle, un concorrente pare che abbia voluto dire la sua e protestare contro l’esito della gara. E’ stato Di Giorgio, che nelle scorse settimane ha ballato in coppia con Morno Porcu e che di fatto è stata la prima coppia ad essere eliminata da quella formata da Luisella e Pasquale.

Di Giorgio, dopo la fine della puntata, avrebbe pubblicato un post sui social, ringraziando proprio tutti coloro che lo hanno supportato. Poi, con un pò di ironia, ha anche voluto ringraziare in primis la Lucarelli che già nel corso della puntata ha sottolineando un’asimmetria nel regolamento del programma. L’ex concorrente ha contestato nel dettaglio il fatto che la coppia vincitrice, ritiratasi per via di un infortunio di Luisella, abbia concretamente partecipato al programma poche puntate rispetto a tutte le altre in gara.

Lo sfogo del nuotatore

“Volevo sottolineare il Coraggio di @selvaggialucarelli nel sollevare delle giuste considerazioni su un fumoso e confuso andamento della serata di ieri. Lei non ha avuto paura di andare contro corrente.. infatti, lei esprime SEMPRE i suoi Giudizi senza compromessi di sorta. Per quanto mi riguarda, io non ho avuto alcun timore di esprimere davanti a tutti, con la consueta educazione, la mia delusione per non aver potuto presentare altri 2 balli che racchiudevano e rappresentavano tutto il nostro percorso. Partecipare?! “Un Piffero!” 🙂“. Queste le parole del nuotatore che aveva già comunque scatenato un’altra polemica, dopo l’eliminazione durante la finale per pochi voti di distanza dall’altra coppia, appunto quella formata da Costamagna e La Rocca.

Anche Simone Arena contro il programma e annuncia il ritiro

“Mi dispiace non poter eseguire gli altri due balli che avevamo preparato”. Queste erano state le sue parole. Ma il nuotatore non è stato l’unico ad aver manifestato un certo dissenso, visto che anche Simone Arena ha annunciato il suo addio al programma, proprio perchè colpevole di non avergli dato modo di poter far vedere e apprezzare il suo impegno e la sua passione e genuinità.