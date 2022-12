Morgan compie 50 anni e la figlia Anna Lou gli scrive una lettera: “Ricordo cosa è accaduto quando avevo 11 anni”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan spegne 50 candeline e la figlia Anna Lou gli dedica una lunga e bellissima lettera, svelandoci chi è davvero suo padre.

Morgan è uno dei personaggi più discussi di tutti i tempi, per via del suo carattere così estroso e “ribelle”. In questi ultimi giorni di lui è tornato a parlarne la figlia Anna Lou, di 21 anni che ha voluto dedicargli una lettera per spiegare chi è suo padre. La lettera è arrivata proprio a ridosso del compleanno di Morgan, che ha spento 50 candeline. Ma cosa ha scritto la giovane, primogenita di Morgan che ha avuto da Asia Argento?

Morgan spegne 50 candeline, per lui la figlia Anna Lou scrive una lettera

Morgan è uno degli artisti più discussi di tutti i tempi. In tutti questi anni sicuramente Marco Castoldi, questo il suo vero nome, è riuscito ad ottenere un grande successo, collezionando tanti premi e riconoscimenti. Ad ogni modo, è stato anche spesso al centro delle critiche e delle polemiche per diverse vicende anche personali e familiari. In questi giorni Morgan ha compiuti gli anni ed ha spento 50 candeline. La figlia che Marco ha avuto dalla relazione con Asia Argento, Anna Lou, ha voluto per lui scrivere una lunga lettera che è stata pubblicata sul magazine Rolling stone Italia, descrivendo il padre in modo unico e di certo originale. Sicuramente ha dato un’immagine di Morgan diversa e insolita che noi tutti non conosciamo.

Le parole di affetto della figlia Anna Lou

“Mio papà è Marco Castoldi, ma in tanti lo conoscono soltanto come Morgan, il suo nome di scena. E lui è una persona assurda e unica. Non un personaggio, una persona. È assurda perché ha fatto della sua vita una forma d’arte. Ed è unica perché non solo ci è riuscito, ma l’ha resa un capolavoro”. Questo quanto si legge nella prima parte della lettera, dove Anna Lou ha riservato anche tanti complimenti al suo papà. “Oggi, per i suoi 50 anni, vorrei ringraziarlo. A mio modo, naturalmente. Innanzitutto per avermi dato l’opportunità di conoscere questo pianeta incredibile con uno sguardo originale. Avendo lui come papà ho avuta ben chiara fin da subito l’importanza vitale dell’arte, che sperimentavamo ogni giorno insieme nelle sue svariate forme, dal gioco più libero senza regole alla serietà dell’ascolto di un brano di Bach. Ma anche invertendo le cose: giocando seriamente e seriamente giocando”.

I ricordi legati alla sua infanzia

Anna ha raccontato come il suo papà le abbia regalato tanti libri di Bruno Munari che sono stati per lei importanti e fondamentali per il suo sviluppo.“Sono grata di tutto ciò che mi ha trasmesso e che mi ha portata ad avere una visione del mondo cosi aperta, curiosa e spontanea”. Queste ancora le parole di Anna Lou la quale ha svelato alcuni aneddoti che la vedono legata al suo papà, come il fatto che Morgan le abbia dedicato tanti brani come The Baby.“Come da piccola in quelle attività creative, ancora oggi coltiviamo il nostro rapporto e la nostra anima in questo modo: scrivendo poesie seduti in mezzo alla strada o improvvisando canzoni, che portano al loro interno i drammi e le bellezze della quotidianità di ciò che ci circonda. Creando ci ricreiamo, passando per le emozioni che ci riempiono e innescano una connessione energetica meravigliosa, una pausa dalla vita che a volte ci può sopraffare”. Parole cariche di affetto quelle della primogenita di Marco e di Asia Argento

“Buon compleanno papà. Sono 50. Ma ti ricordi quando io avevo 11 anni, andammo insieme a cena a Milano e una signora ne stava compiendo proprio 50? E tu, insieme agli auguri, le mettesti un dito nella torta e poi ce ne andammo via tutti sorridenti… Auguri Marco, il mio papà, sei sempre il più punk e io ti amo per questo!”. Così ha concluso Anna Lou.