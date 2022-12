Alessandro Cecchi Paone, la sua risposta su Loretta Goggi: “Come si permette”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi pesantemente criticata da una telespettatrice. Alessandro Cecchi Paone la difende e ribatte con dure parole.

Loretta Goggi è una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo, la quale vanta sicuramente una carriera davvero molto importante. In questi ultimi anni l’abbiamo vista nel cast di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti e di lei se ne è parlato in questi giorni sul settimanale Nuovo Tv, nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone. Ma cosa si è detto?

Loretta Goggi al centro delle critiche di una lettrice

Loretta Goggi è una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo. Di lei se ne è parlato nei giorni scorsi nella rubrica sul settimanale Nuovo tv, diretto da Alessandro Cecchi Paone, dove quest’ultimo spesso risponde a delle domande poste da lettori e telespettatori su alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. Così come è avvenuto per altri personaggi, questa volta Alessandro ha pubblicato sulla sua rubrica un trafiletto che porta questo titolo, ovvero “La Goggi è adatta a condurre uno show?”.

Le dure parole della signora Arianna

In questo trafiletto una lettrice della rivista, nonché spettatrice di Tale e quale show, la signora Arianna da Roma pare che si sia espressa su Loretta, spendendo per lei delle parole poco carine.“Non capisco cosa abbia di così speciale tanto da essere chiamata dalla Rai a condurre uno show che si intitolerà Benedetta Primavera.Negli ultimi anni si è limitata a fare da giudice e l’unica volta che ha cantato in pubblico lo ha fatto in playback”. Queste le parole dichiarate da Arianna alle quali Alessandro Cecchi Paone non ha potuto non rispondere.

La dura replica di Alessandro Cecchi Paone

“Come si permette di dubitare delle capacità di Loretta?!E’ vero che, come fanno quasi tutti i primi protagonisti della tv degli inizi, lei ora fa soprattutto l’ospite, ma ha avuto una carriera da attrice, da cantante, da imitatrice e da conduttrice di grande successo”. Questa la replica al veleno da parte di Alessandro Cecchi Paone che ha aggiunto il fatto che per lui “affidarle uno show da condurre” sia un’ottima idea. Benedetta Primavera sarà quindi il programma che stando alle anticipazioni, sarà affidato proprio alla Goggi e dovrebbe andare in scena sugli schermi di Rai 1 in Primavera.