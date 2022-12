Alessandro Cecchi Paone non fa sconti a Pamela Prati: “Ecco quello che ha pensato dopo aver preso in giro l’Italia”

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati e la vicenda Mark Caltagirone, qualcuno scrive ad Alessandro Cecchi Paone. Ecco le sue parole.

Pamela Prati è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello vip. Soltanto da qualche settimana la showgirl ha abbandonato la casa, dopo essere stata eliminata, ma continua ad essere sotto i riflettori per via della sua relazione con Marco Bellavia, il concorrente che ha conosciuto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, su Pamela c’è sempre l’ombra di Mark Caltagirone e della vicenda che l’ha vista coinvolta alcuni anni fa. La gente non dimentica e soprattutto molti non riescono a crederle, nonostante la showgirl continui a dire di essere stata una vittima. Dopo l’uscita del Gf vip, tutte le ospitate di Pamela sono state annullate. Ma per quale motivo? A parlarne è stato Alessandro Cecchi Paone, ma cosa ha riferito?

Pamela Prati, dopo l’uscita dal reality annullate diverse ospitate

Pamela Prati dopo l’uscita del reality di Canale 5 avrebbe dovuto prendere parte a diverse trasmissioni televisive, ma sembra che le sue ospitate siano state praticamente cancellate. Sono queste le indiscrezioni che circolano su Pamela, la quale avrebbe chiesto di non ricevere delle domande sul caso Mark Caltagirone, di cui ancora si parla e che non tutti riescono proprio a dimenticare. Sono diversi gli spettatori che si sono chiesti se effettivamente Pamela abbia rifiutato le ospitate pur di non parlare della vicenda che ha dato scandalo qualche giorno fa.

Nuovo tv, alcuni lettori chiedono il parere di Alessandro Cecchi Paone

Molti spettatori hanno espresso il proprio parere ed hanno anche scritto nella rubrica Nuovo tv nella posta di Alessandro Cecchi Paone. Alcuni telespettatori avrebbero fatto una domanda, ovvero “Vorrei da lei un parere sul comportamento. E’ normale che un ospite detti le condizioni per apparire? E non stiamo parlando di star di Hollywood”. A quel punto, dopo aver ricevuta una lettera del genere, Alessandro Cecchi Paone avrebbe riferito dicendo “Un antico adagio disse “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Queste ancora le parole del noto conduttore. Un altro lettore a tal riguardo avrebbe detto “Molti programmi avrebbero annullato le sue ospitate perchè lei pretendeva un accordo, che non si parlasse del suo fantomatico ex, e che ci fosse il suo avvocato in studio“. A quel punto il conduttore avrebbe detto la sua e le sue parole sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti della showgirl.

La frecciatina di Alessandro Cecchi Paone alla Prati

“Forse ha pensato di poter prendere per il naso mezza Italia, che le ha creduto, e di fare la vittima di fronte all’altra mezza, che non ha mai preso sul serio il fidanzamento inesistente con Mark Caltagirone”. Stando alle parole di Alessandro, Pamela non riuscirà a far dimenticare questa vicenda ed a tal riguardo avrebbe aggiunto “Troppo facile adesso pretendere di procedere a un generale colpo di spugna. Ci vorranno anni perchè il pubblico dimentichi ciò che è successo”.