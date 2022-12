Paola Barale, polemiche sul suo infortunio, lei, fuori di sè, fa un gesto eclatante

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale per via di un infortunio si ritira da Ballando con le stelle. E’ polemica, poi sbotta e pubblica uno sfogo molto duro.

E’ bufera su Paola Barale, la showgirl che ha preso parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle. Durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato, Paola Barale inaspettatamente si è dovuta ritirare per via di un grave infortunio che pare le abbia reso difficile esibirsi. La showgirl però, sarebbe stata attaccata ed insultata perchè in tanti hanno sostenuto che la sua fosse una scusa e che l’infortunio non fosse veritiero. A quel punto, a distanza di qualche ore la showgirl ha voluto dire la sua ed ha fatto chiarezza.

Paola Barale a sorpresa costretta a ritirarsi per via di un infortunio

Paola Barale, è bufera sulla showgirl dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Paola si è ritirata nel corso della serata di sabato, confessando di essere stata vittima di un grave infortunio che non le ha permesso di esibirsi. Nonostante le sue motivazioni fossero più che valide, Paola è finita al centro di diversi attacchi e critiche, visto che in molti hanno messo in dubbio il suo infortunio.

Infortunio per la Barale

A quel punto la showgirl sarebbe letteralmente sbottata e lo ha fatto su Instagram, dove ha pubblicato uno sfogo accompagnato da tanto di referto medico che ha accertato l’infortunio appunto. “Un trauma contusivo emirotace di destra con lesione fratturativa del 7° e 8° arco costale di destra”, queste le parole che si possono leggere nel referto pubblicato dalla stessa Barale. Durante la puntata di Ballando con le stelle, la showgirl che avrebbe dovuto ballare in coppia con Roly Maden, ha spiazzato tutti quanti quando ha confessato di essere infortunata e di non poter ballare.

Lo sfogo della showgirl su Instagram

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, molti non le hanno creduto e per questo la showgirl su Instagram ha affidato nelle scorse ore il suo sfogo.“Quella di ieri sera è stata una situazione difficile (che ci crediate o no) e sicuramente inaspettata. Ci tenevo molto a scendere in pista con qualcosa di bello per tutte le persone che mi/ci hanno sostenuto, e mi sono così impegnata in sala prove…le coreografie erano finite ma proprio una settimana fa mi sono incrinata due costole”. Queste le parole della showgirl la quale ha aggiunto di averci anche provato a ballare e di averci sperato fino alla fine ma purtroppo non è riuscita a calmare il dolore. “Il medico non mi ha dato l’ok per ballare e ho dovuto accettare la realtà dei fatti mio malgrado“, ha aggiunto ancora la Barale che ha ringraziato poi tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo percorso e non solo.