Doc-Nelle tue mani, Gianmarco Saurino: “Ecco come mi sento per aver lasciato la serie”

Gianmarco Saurino è stato uno dei protagonisti della serie televisiva Doc-Nelle tue mani. L’attore non sarà nella terza serie, pentito di aver lasciato? Ecco le sue parole.

Doc- Nelle tue mani è una delle fiction più di maggiore successo degli ultimi anni, che ha visto come protagonista principale Luca Argentero. Ad ogni modo, al fianco di quest’ultimo hanno lavorato e collaborato diversi altri artisti, come il Dottor Lazzarini, il cui ruolo è stato interpretato da Gianmarco Saurino. Quest’ultimo non fa più parte del cast della serie e proprio in questi giorni Saurino ha parlato di questa esperienza e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Il corriere della sera. Ma cosa ha riferito?

Doc-Nelle tue mani, Gianmarco Saurino pentito di aver lasciato la serie?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi Gianmarco Saurino che nella serie televisiva Doc-Nelle tue mani ha vestito i panni del Dottor Lazzarini ha rilasciato un’intervista parlando di questa grande esperienza. Il Covid è entrato proprio nella serie tv ed a farne i conti è stato il Dottor Lazzarini che ha così abbandonato la serie. Ma, l’attore si è pentito di aver abbandonato Doc-Nelle tue Mani? “Sono super sereno con quella scelta: credo che quel personaggio si fosse concluso, nonostante la gente lo volesse ancora. Poi quel tipo di morte andava raccontata”. Queste le parole dell’attore che non sembra si sia pentito della sua scelta.

Anticipazioni sul suo futuro professionale

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi lo stesso Saurino ha voluto lanciare un’altra anticipazione, dicendo che non sa nemmeno se sarà nella settimana stagione della fiction Che Dio ci aiuti. L’attore però, ha voluto subito far felici i suoi fan, dicendo che ben presto tornerà con un nuovo progetto Rai.

Saurino parla del film I viaggiatori e svela importanti retroscena

Poi, ha trovato anche il modo di poter parlare di uno dei suoi nuovi lavori, ovvero il film I viaggiatori che è disponibile su Sky Cinema dove interpreta i panni di un ricercatore che costruisce una macchina del tempo che permette ad un gruppo di ragazzi di viaggiare fino al 1939, ovvero gli anni in cui a regnare vi era il Duce. “Per la prima volta nella mia carriera, l’estetica non ha rappresentato un valore. Sono dovuto ingrassare 15 chili”, ha detto Saurino parlando quindi di questo progetto per lui comunque molto importante.