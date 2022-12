Selvaggia Lucarelli, ennesimo affondo a Chiara Ferragni “Ecco cosa stiamo aspettando da lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, ennesimo affondo a Chiara Ferragni dopo le accuse dei giorni scorsi. Cosa sta accadendo tra le due?

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Chiara Ferragni, dopo le polemiche dei giorni scorsi. La giornalista aveva nello specifico, polemizzato contro la vendita benefica dei panettoni di Chiara, vendita che l’imprenditrice digitale ha fatto in collaborazione con Balocco. La giornalista però, nonchè giurata di Ballando con le stelle, ha sottolineato il fatto che Chiara non abbia ancora risposto a queste critiche e polemiche, sorte sul tema della donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ma qual è stato l’ultimo affondo di Selvaggia?

Selvaggia Lucarelli, ennesimo affondo sulla vendita dei panettoni da parte di Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli nei giorni scorsi era tornata a parlare di Chiara Ferragni commentando la vendita benefica dei panettoni, realizzata dalla stessa moglie di Fedez in collaborazione con Balocco. La giornalista ha commentato il fatto che Chiara non abbia risposto alle accuse sulla vendita benefica, ma si sia sfogata invece contro i cosiddetti leoni da tastiera che puntualmente la criticano per quanto da lei pubblicato, soprattutto foto in intimo. Qualcuno nei giorni scorsi le ha anche dato “del paletto”.

Chiara Ferragni non replica alle accuse della giornalista

Tornando alla vicenda legata alla vendita dei panettoni, per chi non lo sapesse, Lucarelli ha parlato nei giorni scorsi della donazione effettuata presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino in seguito alla vendita dei panettoni. La giornalista aveva puntualizzato che qualcosa non le tornava. Eppure la donazione all’ospedale sembra che ci sia già stata, ma la vendita continuerà ad esserci anche nei prossimi giorni. Su questa vicenda, ne la Balocco ne Chiara hanno rilasciato delle dichiarazioni. “Chiara Ferragni riceve insulti dal giorno uno del suo approdo sul web che sono pari allo 0,1 per cento dei complimenti sulla sua figgine ma ne fa un caso quando le serve spostare il focus da ‘cinica imprenditrice del pandoro’ a ‘neo vittima degli hater’. Grande classico del metodo Ferragnez”, ha dichiarato Selvaggia.

Selvaggia fa un appello alla Ferragni

Proprio il fatto che l’imprenditrice digitale abbia preferito rimane in silenzio ha destato parecchi dubbi. La giornalista ha fatto sapere che vorrà indagare ancora su questa vicenda.”Non pretendo chissà quale approfondimento sul tema da Chiara Ferragni, ma neppure la paraclata vittimistica ad orologeria. Era più educativo e rispettoso per chi la segue e ha acquistato il dolce rispondere sul caso del pandoro, che lamentarsi perché lo 0,1% dei suoi follower le dice che è brutta mentre qualche milione di persone la venera”. Questo ancora lo sfogo della Lucarelli, la quale ha poi lanciato un appello direttamente alla Ferragni, dicendole “Noi attendiamo sempre che ci spieghi il legame tra il pandoro e la causa benefica”.