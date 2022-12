Selvaggia Lucarelli, un follower “Biagiarelli con un’altra ballerina?”, la risposta di Selvaggia è stata epica

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora una volta ironica e pungente su Instagram. La giurata parla di Lorenzo Biagiarelli e del suo percorso a Ballando con le stelle.

Questa sera andrà in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci ed in onda su Rai 1. Questa sera prenderanno parte al programma le coppie che nelle scorse settimane sono state eliminate dal programma e ci sarà il ripescaggio, in attesa della finalissima che andrà in onda il prossimo venerdì 23 dicembre. Alla vigilia della prima finale di Ballando di questa sera, a parlare è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti anche sul fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Ma cosa ha rivelato?

Selvaggia Lucarelli in attesa della puntata di Ballando con le stelle si “confessa”

Selvaggia Lucarelli, in attesa della puntata di questa sera di Ballando con le stelle ha voluto rilasciare delle dichiarazioni piuttosto importanti. Nello specifico, la giurata di è esposta sui social, rispondendo a delle domande posta dai suoi follower nel consueto box di Instagram Stories. Parlando con i suoi fan, Selvaggia ha parlato anche dell’eliminazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, ribadendo ancora una volta il suo pensiero ovvero che il fatto che fosse il suo fidanzato, sicuramente ha compromesso la sua esperienza.

La giurata si esprime su Lorenzo Biagiarelli e il suo percorso a Ballando

Un follower le avrebbe chiesto con quale ballerina Lorenzo avrebbe avuto maggiori possibilità di poter guadagnarsi l’accesso alla finale. A quel punto la Lucarelli con la sua solita ironia avrebbe risposto ” Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”. Selvaggia avrebbe ribadito ancora che il fidanzato sarebbe stato penalizzato per dei motivi che vanno al li dal del ballo e della tecnica. Qualche altro seguace, avrebbe chiesto alla Lucarelli chi pensa che verrà ripescato per la finalissima del prossimo 23 dicembre e la giurata avrebbe risposto “Luisella Costamagna“.

La giurata risponde ai suoi follower e parla di Mariotto e Simone Di Pasquale

Rispondendo a tante altre domande, la Lucarelli avrebbe anche sottolineato il fatto che Mariotto non le ha ancora chiesto scusa dopo le accuse fatte in puntate. Un altro seguace le avrebbe chiesto quale ballerino professionista abbia stimato di più ed a tal riguardo avrebbe detto “Simone Di Pasquale, il più educato e intelligente”. Insomma, un fiume in piena la giurata di Ballando, che come sempre ha espresso i suoi pensieri e giudizi senza alcuna remora.