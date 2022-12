Selvaggia Lucarelli durissima contro la Ferragni “Se ti fai bello sui giornali poi le spiegazioni le devi dare”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora una volta si scaglia contro Chiara Ferragni, questa volta per la vicenda sul pandoro benefico. Ecco le parole della giornalista.

Continua lo scontro diretto da Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, dopo le polemiche sorte già in questi ultimi anni e iniziate molto spesso dalla giurata di Ballando con le stelle. Proprio in queste ultime ore la giornalista ha voluto fare l’ennesimo affondo alla moglie di Fedez, anche se quest’ultima non ha ancora risposto alla provocazione. Selvaggia avrebbe pubblicato un post al veleno contro l’imprenditrice digitale per la vicenda relativa alla vendita del pandoro benefico, fatto in collaborazione con Balocco. La giurata ha sollevato dei dubbi al riguardo e le sue parole sono state molto dure.

Selvaggia Lucarelli solleva una polemica sul pandoro benefico di Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli ha sollevato l’ennesima polemica intorno alla figura di Chiara Ferragni. Quest’ultima si è resa protagonista di una collaborazione con Balocco, per la vendita del pandoro beneficio. La moglie di Fedez è da settimane che sponsorizza la vendita di un pandoro in edizione limitata in collaborazione con l’azienda Balocco, annunciando che parte del ricavato dell’acquisto sarebbe stato devoluto all’ospedale Regina Margherita per l’acquisto di una macchina per la ricerca.

Dubbi della giornalista, nessuna risposta da parte dell’imprenditrice digitale

Selvaggia ha avuto diversi dubbi al riguardo e su Instagram ha esposto il suo pensiero. “Se per un mese sponsorizzi una campagna benefica (parlo sia con Ferragni che con Balocco) e ti fai bello sui giornali e sui social, poi quando ti vengono chieste spiegazioni dalla stampa e da chi ha comprato i pandori sulle modalità della beneficenza, le spiegazioni le devi. Qui invece l’ospedale è la foglia di fico dietro alla quale si nascondono le due aziende milionarie, rendiamoci conto”. Al momento, come già visto, la Ferragni non ha risposto alle dichiarazioni della Lucarelli ma una replica è arrivata dall’ospedale Regina Margherita di Torino facendo sapere che la donazione è stata già fatta.

La stoccata finale della Lucarelli

A tal riguardo, però, Selvaggia ha aggiunto altro, ovvero ha condiviso la telefonata con la dottoressa Fagioli, la responsabile del progetto di ricerca e factorum dell’ospedale Regina Margherita che avrebbe negato di aver ricevuto una donazione. “A me due giorni fa ha detto che non era stata fatta alcuna donazione. E anzi, aveva capito anche lei che c’era una percentuale sulle vendite del Pandoro”. Queste le parole della Lucarelli la quale ha voluto lanciare a tutti un avvertimento. “Per il prossimo Natale, imparate a distinguere il benefico da bonifico”, questa la stoccata finale della giornalista.