Oggi è un altro giorno, Selvaggia Lucarelli interviene in diretta e sbugiarda Samuel Peron

Selvaggia Lucarelli sbugiarda Samuel Peron a Oggi è un altro giorno. La giornalista in diretta si sfoga sui social, la Bortone poi legge il post.

Nella giornata di ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che da anni ormai ha un grande successo. Come prevedibile e così come accaduto nelle scorse settimane, la conduttrice ha ampiamente parlato del programma di Milly Carlucci e nello specifico della puntata andata in onda sabato sera. Tanti sono stati i momenti di spensieratezza, di spettacolo e di grande commozione. Ovviamente però nel corso della puntata di sabato di Oggi è un altro giorno non sono mancati i momenti di tensione, soprattutto dopo che Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad uno sfogo sul trattamento riservato al fidanzato durante la sua permanenza al programma.

Samuel Peron da della “falsa” a Selvaggia Lucarelli

La giurata ha ovviamente difeso il suo compagno dicendo che nelle scorse settimane, nel corso delle varie puntate è stato severamente giudicato dalla giuria. Samuel Peron però, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno ha smentito la giornalista.“Non è stata la giuria a buttarlo fuori è stato il giudizio popolare perché la giuria gli ha sempre dato voti altissimi“. Queste le parole di Samuel che ha così smentito la giurata di Ballando con le stelle. Poi avrebbe aggiunto “Ha ragione relativamente perché Kuzmina è riuscita a fare un ottimo lavoro con Lorenzo e, secondo me, ha dimostrato come sa ballare”.

La Lucarelli sbugiarda Samuel Peron con un post in diretta

Subito dopo questa precisazione, è stata la stessa Selvaggia ad intervenire e lo ha fatto sui social, con un messaggio che Serena Bortone ha poi letto in diretta. “Non dici il vero Samuel, Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica ed il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso 4 tesoretti e la card quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria, da Erra e Di Vaira al contrario di Iva. A me sta bene ma bisogna essere sinceri”. Queste le parole della Lucarelli.