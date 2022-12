Mattino Cinque, Francesco Vecchi gelato dall’ospite: “Mi dà fastidio”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, nella puntata odierna della trasmissione mattutina Mattino 5, il conduttore Francesco Vecchi è stato contestato dall’ospite

Oggi, 20 dicembre è andata in onda, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, la trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Paniccucci e Francesco Vecchi. Un ospite ha, però contestato il conduttore Vecchi che non ha esitato a controbattere a tono. Vediamo cosa è accaduto.

L’ospite mostra insofferenza e poi dice: “Mi dà molto fastidio”

Oggi la trasmissione di fascia quotidiana che va on onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su canale 5, Mattino 5 ha vissuto momenti di imbarazzo quando uno dei due conduttori, Francesco Vecchi si è occupato del tema, molto spinoso, delle case occupate illegalmente a Roma. Il tema, sempre molto caldo, non riguarda la sola città di Roma ma tutta Italia ma oggi il collegamento era, appunto dalla capitale.

A parlare a difesa di chi occupa illegalmente le case, è stato un attivista, che, a proposito di chi attualmente sta nel palazzo Spin Time a Roma senza avere alcun titolo per farlo, ha detto: “Chi abita qua non vuole vivere nell’illegalità, ma vuole vivere semplicemente sotto un tetto…”.

Poi Francesco Vecchi ha intervistato una signora che vive in un’automobile insieme alla mamma invalida. La signora si è ritrovata in questa situazione dopo aver subito uno sfratto.

Subito dopo è tornato dall’attivista che, molto infastidito, ha detto: “Questa è una contrapposizione che mi dà anche un po’ fastidio quella che ho visto durante il servizio fra chi deve vivere in una macchina e chi deve vivere in una casa occupata…Non sono persone che vanno in concorrenza tra di loro…”

Francesco Vecchi risponde a tono all’ospite

Francesco Vecchi non ha accettato di buon grado questa osservazione infastidita da parte dell’ospite e ha subito controbattuto così: “Ho posto solo un problema”

E poi, senza farsi assolutamente intimorire ha aggiunto:

“Mi dispiace se ti diamo fastidio, ma io pongo giusto un problema…C’è una persona che pur rispettando le leggi dorme in automobile…”

E l’ospite, dal canto suo, ha risposto: “Bieco strumento politico … Fomentare la guerra tra tutti coloro che non hanno una casa secondo me è un bieco strumento politico…”

Francesco Vecchi ha poi dato la parola anche agli altri ospiti e, alla fine della animata e accesa discussione, ha concluso dicendo che questo è un tema che merita altre puntate di discussione.