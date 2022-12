La vita in diretta, Alberto Matano in grande imbarazzo dice cosa pensa di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanna Civitillo, inviata di Sanremo, prova ad intervistare Anna Oxa che la ignora completamente, Alberto Matano commenta l’accaduto

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, quest’anno sarà l’inviata a Sanremo per la Vita in diretta.

Venerdì scorsa i big, durante la serata dedicata alle promesse hanno presentato i titoli delle loro canzoni. Tra i big, quest’anno c’è anche Anna Oxa per la quale in tanti sono in trepida attesa. Giovanna Civitillo ha provato a rivolgerle qualche domanda ma l’artista l’ha volutamente ignorata. Vediamo cosa è accaduto.

Anna Oxa non si ferma alla richiesta di Giovanna Civitillo di rivolgerle qualche domanda

Anche Giovanna Civitillo era presente, in qualità di inviata per la Vita in diretta a Sanremo durante la serata che si è tenuta venerdì scorso per la presentazione dei titoli delle canzoni dei big. In quell’occasione, ghiottissima per lei, ha provato ad avvicinare, tra gli altri cantanti, anche Anna Oxa con l’intento di rivolgerle una domanda.

La Civitillo, mentre la Oxa le passava davanti, le si è avvicinata e le ha detto: “Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”. Ma la Oxa l’ha ignorata ed ha proseguito incurante della richiesta della moglie di Amadeus. La Civitillo, con molta dolcezza e garbo, ma anche abbastanza imbarazzata per il trattamento ricevuto, rivolgendosi alla telecamera ha detto: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

La reazione di Alberto Matano

Alberto Matano, quando ha mandato in onda il servizio e ha visto come la Oxa ha trattato la Civitillo ha commentato così, abbastanza in imbarazzo ma anche un po’ contrariato: “Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”.

A quel punto si è intromesso un altro ospite de La vita in diretta, Guillermo Mariotto che ha risposto a Matano dicendo: “Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali…”.

E poi ha anche aggiunto: “Lei vuole vivere nel mistero. La tecnica è questa e lo faceva anche un’altra…”

A quel punto Alberto Matano ha voluto anche incoraggiare e sottolineare la condotta di Giovanna Civitillo e ha detto: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo…”