Alfonso Signorini durissimo contro Ginevra Lamborghini: “Ecco quello che sei”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini ha perso la pazienza con Ginevra Lamborghini e le ha detto cosa pensa di lei

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip, condotto, come al solito dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Il conduttore, che è sempre stato molto dalla parte di Ginevra Lamborghini, ieri ha perso le staffe con lei e le ha detto, in diretta cosa ne pensa del suo modo di fare. Vediamo cosa è accaduto.

Alfonso Signorini diretto contro Ginevra Lamborghini: “Sei indisponente”

Ieri sera, durante la puntata de Il grande fratello vip, Alfonso Signorini ha perso la pazienza con Ginevra Lamborghini.

E’ accaduto che il padrone di casa ha fatto vedere al pubblico una clip in cui Ginevra, Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno sparlato di Antonella Fiordelisi. Quella che ha più esagerato con i commenti negativi è stata Giaele.

Antonella ha visto la clip per la prima volta e ha invitato le sue coinquiline a non parlare sempre e solo di lei: “Capisco che loro tre messe tutte insieme non hanno argomenti da tirare fuori se non Antonino…”. A quel punto, Alfonso Signorini ha dato la parola a Ginevra perchè era interessato al suo parere. Ma Ginevra si è limitata a dire: “Ho finito le parole…Non devo spiegare niente…”.

La reazione di Alfonso Signorini

Signorini, sulle prime, ha provato ad insistere per avere qualche parola da lei ma poi, visto che Antonella non aveva alcuna intenzione di parlare ha detto: “Come non devi dire niente?! Però scusami Ginevra eh…Anche questo tuo atteggiamento è abbastanza indisponente eh…Cioè…Non è che puoi lanciare il sasso e ritirare la mano ogni volta eh…”

Ginevra allora, ha detto che per lei parlare di Antonella era una partita persa e Antonella ha controbattuto così: “Parlare invece dietro è una partita vinta…”

Poi è intervenuta Sonia Bruganelli che, a sua volta, ha attaccato Ginevra: “In realtà quello che noi abbiamo visto è che tu hai pensato solo a farti una bella settimana dove ti sei ripulita da tutto quello che ti era stato attribuito, e adesso te ne torni a casa…Questo è…”

Il pubblico si è mostrato completamente d’accordo con l’opinione espressa dalla moglie di Paolo Bonolis tanto che l’ha sostenuta applaudendo alle sue parole, con grande trasporto.