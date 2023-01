Eleonora Daniele, il famoso giornalista non usa mezzi termini: “Cosa penso di Eleonora Daniele che conduce Storie Italiane”

0 SHARES Condividi Tweet

Il retroscena su Eleonora Daniele e Storie Italiane. Le parole di elogio del giornalista Giancarlo De Andreis.

Retroscena svelato su Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane e pubblicato su una rubrica intitolata La tv vista da internet”, pubblicata sul numero DiPiù Tv. E’ apparso proprio su questo giornale, un trafiletto dedicato proprio al programma condotto da Eleonora Daniele dove si parla anche della conduttrice. L’articolo è stato pubblicato da Giancarlo De Andreis il quale ha sottolineato il fatto che il programma Storie Italiane sia uno dei più visti di sempre ed uno dei più amati dai telespettatori italiani.

Storie italiane e la conduttrice Giancarlo De Andreis

Gran parte del successo è dovuto, molto probabilmente anche alla conduttrice Eleonora Daniele ed al suo modo di condurre e dunque talento. Va detto che la fascia oraria in cui va in onda il programma non uno dei migliori, così come ha spiegato lo stesso Giancarlo, il quale ha sottolineato che c’è molta competizione tra le reti. “La mattinata di Rai 1 è targata Eleonora Daniele”, ha esordito così Giancarlo nel suo articolo intitolato “Eleonora è una certezza in termini di dati auditel e di affezione da parte dei telespettatori”.

Il successo sottolineato da Giancarlo De Andreis

E poi ancora il giornalista, continuando a parlare di Eleonora Daniele e del suo programma, ha ribadito il fatto che vada in onda in un orario davvero difficile, ovvero tra le 10.00 e le 12.00, in cui vanno in onda diversi programmi in altre reti concorrenti.“Nonostante il difficile scenario, il programma ha il suo pubblico che non lo molla mai. E sui social sono molto apprezzati i filmati di presentazione dei temi che vengono trattati nei vari spazi”. Questo ancora quanto aggiunto dal giornalista.

Il nuovo programma di Eleonora Daniele

Insomma, la Daniele si conferma una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione italiana e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ben presto, inoltre, la vedremo anche al timone id una trasmissione che dovrebbe andare in onda il lunedì in seconda serata su Rai 1, il cui titolo dovrebbe essere “Storie di donna”. Ad oggi però non c’è alcuna certezza ma, se il titolo dovesse essere confermato, molto probabilmente la trasmissione si occuperà di donne e in qualche modo potrebbe essere legato a Storie italiane, come format.