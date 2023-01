Mara Venier, il marito Nicola Carraro sbotta sui social: “Ho sempre detestato quel tipo di donne”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier si arrabbia tantissimo con la Contessa Marisela Federici, per le sue parole contro Gina Lollobrigida. Anche Nicola Carraro sbotta sui social.

Mara Venier ha sempre dimostrato di essere particolarmente schietta e sincera e lo ha dimostrato anche nei giorni scorsi, quando nel corso di una puntata di La vita in diretta ha fatto sapere di non aver gradito l’atteggiamento di Marisela Federici. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Mara Venier arrabbiata con Marisela Federici per le dichiarazioni su Gina Lollobrigida

La contessa è stata ospite nello studio di Alberto Matano e pare che stesse commentando alcune vicende molto personali di Gina Lollobrigida, utilizzando però un tono di voce non proprio idoneo visto la serietà dell’argomento. A quel punto, Mara è intervenuta telefonicamente proprio per esprimere il suo disappunto nei confronti della Contessa e delle sue parole. “Di comico in questa storia non c0è niente, forse, fa ridere solo a te. Mi fa orrore il tuo cinismo”. Queste le parole di Mara Venier che ha ancora una volta ribadito quanto fosse legata a Gina e anche molto provata per la morte dell’attrice, chiudendo poi la conversazione in modo piuttosto forte, facendo ben intendere di essere delusa e arrabbiata.

Anche Nicola Carraro contro la Contessa, le due parole sui social

Mara Venier ha ricevuto il sostegno di tantissimi telespettatori che sono intervenuti sui social per esprimere il disappunto nei confronti della Contessa. Tra questi anche Nicola Carraro che è il marito di Mara Venier, il quale ha voluto dire la sua su quanto accaduto tra la moglie e Marisela Federici.“Ho da sempre detestato le donne come la contessa Marisella Federici, molto bene ha fatto mia moglie a mandarla a quel paese”. Queste le parole di Nicola Carraro sui social.

Mara e la puntata speciale dedicata a Gina Lollobrigida

Proprio Mara nel corso della puntata di Domenica in di domenica 22 gennaio dedicherà parecchio spazio a Gina, al suo ricordo e ospiterà anche Andrea Piazzolla, il tuttofare nonchè e amministratore delegato della società Vissi d’arte fondata dall’attrice e che è stato vicina a lei fino agli ultimi giorni. Insieme, ripercorreranno gli ultimi mesi dell’attrice ed anche quella che è stata la sua vita e la sua carriera.