The voice senior, Antonella Clerici lascia tutti a bocca aperta, durissima contro i coach

Antonella Clerici nel corso di un’intervista si lascia andare ad una dichiarazione piuttosto dura nei confronti dei coach di The voice senior.

Nella serata di venerdì è andata in scena una puntata di The voice senior, ovvero il programma condotto da Antonella Clerici che piace tanto al pubblico italiano. il programma convince e registra sempre ottimi risultati, sin dalla prima stagione. Ebbene, anche l’ultima puntata non ha deluso le aspettative ed è stata parecchio seguita dai telespettatori che amano il programma in questione per tanti aspetti e per il fatto che non ci sia solo la musica al centro, ma anche le storie personali dei vari concorrenti. Proprio Antonella nei giorni scorsi ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Oggi, svelando un retroscena davvero molto interessante e importante. Ma cosa ha dichiarato?

Antonella Clerici svela importanti retroscena su The voice senior

Antonella Clerici nei giorni scorsi ha rilasciato un’importante intervista al settimanale Oggi, svelando importanti retroscena su questa edizione del programma.“I protagonisti sono i concorrenti con i loro alti e bassi, le sofferenze. Io conosco la loro storia, ma i coach no, loro giudicano solo la voce”, queste le parole dichiarate dalla conduttrice.

Antonella su i coach “Li ammazzerei..”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha poi proseguito dicendo “Quando non si girano li ammezzerei”. Antonella ha poi fatto sapere che la sua condizione all’interno di questo programma è “minimalista” proseguendo poi ancora dicendo “Invece nel programma quotidiano È sempre mezzogiorno sono la Clerici vulcanica di sempre”. La conduttrice ha poi svelato un retroscena su questa terza edizione di The voice senior ovvero che sono stati fatti i provini a tremila persone e si è detta parecchio entusiasta della squadra dei coach.

Il cast

Al fianco di Clementino, ci sono Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, oltre che Angela e Angelo dei Ricchi e poveri. A parlare in questi giorni è stata anche Barbara Boncompagni che è l’autrice del programma “Poter riprendere in mano, un microfono per loro è un regalo”. Le scorse due edizioni sono state un grandissimo successo ed a trionfare sono stati per lo più i campioni nella squadra di Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.“Quest’anno vorrei vincere io, sarebbe la mia prima volta”, queste le parole del rapper che vorrebbe lui trionfare.